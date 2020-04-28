Китай грозит Австралии экономическими последствиями за требование расследовать вспышку COVID-19

В Австралии заявили, что не поддадутся "экономическому принуждению"

Посол Китая в Австралии Чэн Цзинье заявил, что австралийцы могут столкнуться с экономическими последствиями, если не прекратят требовать независимого расследования COVID-19. Об этом сообщает Sky News Australia.

По словам Цзинье, подобные усилия опасны и могут побудить граждан Китая не покупать австралийский экспорт и не ездить в страну в качестве туристов.

Несмотря на это, австралийское правительство не собирается отказываться от своего призыва провести независимое расследование, а глава МИД Австралии Мэрис Пэйн раскритиковала позицию Китая.

"Австралия сделала принципиальный призыв к независимому расследованию вспышки COVID-19, беспрецедентного глобального кризиса с серьезными последствиями для здоровья, экономики и общества. Мы отвергаем любые предположения о том, что экономическое принуждение является надлежащим ответом на призыв к подобному расследованию, когда нам необходимо глобальное сотрудничество", – заявила министр.

В свою очередь, посол Китая в Австралии признал, что реакция Китая на пандемию не была "идеальной". Но также он подчеркнул, что Австралия собирается присоединиться к требованиям США по поводу расследования и назвал это "политический кампанией".

"Это своего роде потворство утверждениям, которые делают некоторые силы в Вашингтоне. В течение определенного периода времени некоторые люди пытаются обвинить Китай в своих проблема и отвлекают внимание. Так что же делает австралийская сторона? Такое требование является своего рода объединением с этими силами в Вашингтоне и началом своего рода политической кампании против Китая", – говорит Цзинье.

Кроме этого, New York Times писали о том, что под давлением Пекина Евросоюз значительно смягчил свою критику в адрес Китая. Так, в отчет ЕС по поводу дезинформации Китая о коронавирусе был исправлен.

"Обеспокоенные последствиями, европейский чиновники вначале отложили, а затем переписали документ таким образом, чтобы ослабить внимание к Китаю, важному торговому партнеру ЕС. Европа решила придерживаться совершенно другого подхода, чем позиция конфронтации с Китаем, принятая администрацией Трампа", – говорится в статье.

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