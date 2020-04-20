Австралия требует международного расследования о происхождении коронавируса

Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19

Австралия усилила давление на Китай, потребовав международного расследования происхождения коронавируса и его распространения. Об этом сообщает Reuters.

Согласно официальной версии, коронавирус появился на рынке в китайском городе Ухань и оттуда распространился на весь мир.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что ее обеспокоенность по поводу прозрачности Китая находится на "очень высоком уровне".

"Вопросы вокруг коронавируса – это вопросы для независимой проверки, и я думаю, что это очень важно. На самом деле, Австралия настаивает на этом", – заявила министр.

На данный момент Австралии удалось взять под контроль распространение COVID-19 в стране, предотвратив удар вируса по системе здравоохранения. По состоянию на воскресенье, 19 апреля, в Австралии было зафиксировано 53 новых случая. По данным Министерства здравоохранения, общее число инфицированных составляет 6 586 человек. Также в Австралии была зафиксирована 71 смерть от коронавируса.

В течение последних 7 дней в стране темпы роста новых случаев COVID-19 были ниже 1%.

Призыв Пэйн к международному расследованию вспышки произошел на фоне ухудшающихся отношений между Австралией и Китаем, который является важным торговым партнером. Конфликт возник на фоне обвинения со стороны Австралии о вмешательстве Китая во внутренние дела страны и обеспокоенностью растущим влиянием Китая в Тихоокеанском регионе.

Австралия призвала провести расследование после того, как президент США Дональд Трамп усилил свою критику в отношении Китая. Последний отвергает все обвинения и заявляет, что открыто сообщил о вспышке и предупредил весь мир.

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