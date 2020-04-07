Трамп: ВОЗ давала неправильные рекомендации по борьбе с коронавирусом

Американский лидер обвинил Всемирную организацию здравоохранения в чрезмерной ориентации на Китай

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией Об этом американский лидер написал в Twitter.

При этом, он отметил, что ВОЗ финансируется в основном Соединенными Штатами и ему непонятна причина такого пристального внимания к Китаю.

" ВОЗ реально профукала ситуацию.. По какой-то причине, финансируемая в основном Соединенными Штатами, но очень ориентированная на Китай организация. Мы будем хорошо за этим следить" – написал Трамп.

Американский лидер добавил, что, "к счастью", он с самого начала отклонил совет ВОЗ открыть границы для Китая.

"К счастью, я сразу же отклонил их совет держать наши границы открытыми для Китая. Почему они дали нам такую неправильную рекомендацию?", – написал американский лидер.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что случаи коронавируса в горячих точках США постепенно начинают "выравниваться", и добавил, что видит "свет в конце тоннеля".