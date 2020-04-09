Глава ВОЗ и генсек ООН ответили на критику со стороны Трампа

Президент США заявлял, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа приостановить финансирование бюджета ВОЗ, передает агентство Reuters.

"Я могу дать три совета. Пожалуйста, объединяйтесь на национальном уровне, не используя COVID-19 в политических целях. Второе: будьте честны и солидарны на международном уровне. И пусть США и Китай руководствуются честью", – сказал Гебреисус, комментируя слова Трампа.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал во время пандемии коронавируса не заниматься определением того, кто как выполнил свою работу, а проявить единство в борьбе с распространением инфекции, пишет Интерфакс.

"Сейчас время для единства – для того, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы остановить вирус и свести на нет негативные последствия", – сказал генсек ООН.

По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась. Также можно будет проанализировать последовавшие меры и реакцию на эту кризисную ситуацию. Он заметил, что уже после этого анализа можно будет делать какие-либо выводы.

Гутерриш добавил, что ситуация с коронавирусом нового типа "беспрецедентная для нашего времени и потому требует беспрецедентного ответа".

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