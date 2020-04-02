Китай сознательно занизил количество смертей от коронавируса в стране, – разведка США
2020-04-02 08:45:00
Согласно данным секретного отчета, китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных
В Китае сознательно скрывали масштабы вспышки коронавируса в стране, занижая число случаев заражения и уровень смертности от инфекции.
К такому выводу пришла разведка США в спецдокладе, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Источники отказались детально описать содержание доклада, но утверждают, что общая публичная отчетность Китая о количестве случаев заболевания и уровне смертности умышленно неполна. По словам источников СМИ, в докладе делается вывод о том, что китайские официальные данные являются поддельными.
При этом указывается на то, что китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных. Кроме того, в отчете говорится о тысячах урн для погибших в провинции Хубэй.
Китай – не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики.
"Западные чиновники указали также на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, как на вероятные случаи занижения статистики. Другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут стараться занизить своих показатели", – пишет агентство.
В Китае в то же время подобные обвинения отрицают. Так, редактор центральной государственной газеты "Global Time" Ху Сицзинь заявил, что такой вывод американской разведки - попытка отвлечь общественность от стремительного роста заболевших и летальных случаев в США. По его словам, скрыть масштабы вспышки не получилось бы, а предотвратить ее распространение удалось благодаря отправке медиков и дополнительного оборудования в провинцию Хубэй.
Официально вспышка коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Пекин публично сообщил только о 82 тысяч случаев заболевания и 3,3 тысяч смертей. В США сейчас насчитывается более 216 тысяч инфицированных человек и более 5 тысяч летальных случаев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в условиях пандемии все страны мира должны предоставлять правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.
- По состоянию на утро 1 апреля количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 850 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч.
- По состоянию на утро 2 апреля в мире было зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки количество зараженных увеличилось почти на 80 тысяч.
- По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано уже 20 летальных случаев от коронавируса.