794 инфицированных и 20 умерших. Статистика коронавируса в Украине на вечер 1 апреля

За сутки инфицированных стало больше на 149 человек

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано уже 20 летальных случаев от коронавируса. 13 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Сутки назад, вечером 31 марта, было 645 инфицированных и 17 летальных случаев, 10 человек выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: