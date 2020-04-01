794 инфицированных и 20 умерших. Статистика коронавируса в Украине на вечер 1 апреля
2020-04-01 22:42:00
За сутки инфицированных стало больше на 149 человек
По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано уже 20 летальных случаев от коронавируса. 13 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Сутки назад, вечером 31 марта, было 645 инфицированных и 17 летальных случаев, 10 человек выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- В аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Китая с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Украина получила наборы для выявления коронавируса COVID-19 и медицинские одноразовые средства защиты.
- Начиная с марта, медицинские работники, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.
- Специалисты Института молекулярной биологии и генетики Украины сообщили, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19 в неделю, и ждут финансирования.
Loading...