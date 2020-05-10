При нынешней статистике маска станет нашим другом до конца года, – Ляшко

Но если количество случаев инфицирования будет снижаться, масочный режим могут отменить и к концу лета

Если окажется, что сезонность не влияет на распространение COVID-19, масочный режим в Украине сохранится до конца года. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

"Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будем балансировать на 350-500 случаях коронавируса в сутки и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого год", – говорит Ляшко.

В то же время, если количество случаев инфицирования будет снижаться, масочный режим могут отменить и к концу лета.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем", – рассказал он.

Также Ляшко рассказал об открытии метро: с медицинской точки зрения, открывать его можно в условиях 5 не связанных между собой случаях коронавируса по всей конкретной области в течение 10 дней.

В то же время, главный санврач признает, что пока неизвестно, можно ли будет так долго держать метро закрытым с точки зрения экономики. "Но опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут. По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.

Шмыгаль также добавил, что в механизм адаптивного карантина будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.