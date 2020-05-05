Массовых гуляний на День Киева не будет, праздник пройдет в онлайн-формате, – КГГА

В 2020 году власти не смогут организовать День Киева так же масштабно, как раньше

В 2020 году в столице не будут проводить массовые мероприятия на День Киева из-за распространения коронавируса и карантина.

Об этом заявила глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктория Муха, сообщает OBOZREVATEL.

"В этом году мы не сможем отпраздновать День Киева в последнее воскресенье мая так же масштабно, как и раньше. Сейчас мы обсуждаем, возможно, праздник пройдет в онлайн-формате и в виде флешмобов", – сказала Муха.

По ее словам, только 4 мая Кабмином было принято решение о продлении карантина до 22 мая, а в перечне послаблений нет разрешения на массовые мероприятия.

"Понятно, что решение о продлении карантина будут принимать уже в конце мая. И даже если его (карантин. – ред.) отменят, за столь короткое время мы не успеем подготовиться. Поэтому сейчас мы уже с департаментом культуры обсуждаем новые формы. Киевляне у нас креативные, так что мы придумаем, как отпраздновать", – отметила чиновница.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.