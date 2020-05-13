Второй этап ослабления карантина может начаться 22 мая, – Шмыгаль

По словам премьера, Украина находится на так называемом плато заболеваемости

Премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что второй этап ослабления карантина может начаться уже 22 мая.

Об этом он сказал во время заседания Кабмина.

"С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабления – бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным", – сказал он.

По словам премьера, Украина находится на так называемом плато заболеваемости.

"Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, – 343 человека, впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика – это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса", – сказал премьер.

Он говорит, что в случае позитивного сценария с Covid-19, то с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений.

"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - сказал Шмыгаль.

Напомним, во время заседания Верховной Рады Шмыгаль заявил, что карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: