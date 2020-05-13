Второй этап ослабления карантина может начаться 22 мая, – Шмыгаль
2020-05-13 15:05:00
По словам премьера, Украина находится на так называемом плато заболеваемости
Премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что второй этап ослабления карантина может начаться уже 22 мая.
Об этом он сказал во время заседания Кабмина.
"С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабления – бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным", – сказал он.
По словам премьера, Украина находится на так называемом плато заболеваемости.
"Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, – 343 человека, впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика – это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса", – сказал премьер.
Он говорит, что в случае позитивного сценария с Covid-19, то с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений.
"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - сказал Шмыгаль.
Напомним, во время заседания Верховной Рады Шмыгаль заявил, что карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
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По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.
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Недавно мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, столица уже через неделю может вернуться к прежнему карантину.
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А главный санврач Украины Виктор Ляшко на днях в одном из интервью рассказывал, что при нынешней статистике "маска станет нашим другом до конца года". Хотя, если эпидемия пойдет на спад, масочный режим могут отменить уже летом, добавил он.
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Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.