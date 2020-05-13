Шмыгаль: Карантин в Украине отменят, когда найдут лекарство от коронавируса

Премьер призвал "четко подходить к соблюдению карантина"

Карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам", - заявил Шмыгаль.

При этом он отметил, что сейчас эпидемия коронавируса в Украине развивается по умеренному сценарию. Сейчас в стране больницы первой волны заполнены больными COVID-19 на 14%. В связи с этим с 11 мая Кабмин уже смягчил карантин и планирует вводить модель адаптивного карантина, которая предусматривает, что местные власти могут ужесточать ограничения в случае возникновения вспышки коронавируса в отдельных районах.

Накануне пресс-секретарь Всемирной организация здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что лекарства от коронавируса еще нет, но уже есть средства облегчения протекания болезни.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным ВОЗ, по всему миру разрабатываются 108 потенциальных вакцин против Covid-19. При этом 8 из них уже одобрены для клинических испытаний.