Больницы первой волны заполнены пациентами с COVID-19 на 14%, – Шмыгаль

В 240 больницах первой волны к приему больных подготовлены более 26 тысяч коек

Украина сейчас движется по умеренному сценарию эпидемии коронавируса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, в таком развитии ситуации главная заслуга введенного в стране жесткого карантина в самом начале эпидемии.

Он отмети, что карантин ввели чтобы не допустить перегрузки медицинской системы и подготовить больницы к приему больных. Сейчас в больницах подготовлен 2271 аппарат ИВЛ для помощи больным COVID-19. При этом из них используются только 138 (6,1%).

В 240 больницах первой волны к приему больных подготовлены более 26 тыс. коек, из которых заняты 3367 (на 14%). В 381 медучреждении второй волны готовы 33 669 коек.

"Это значит что нашим врачам не приходится выбирать, кого лечить. И это заслуга карантина", – подчеркнул он.

Он напомним, что с 11 мая в Украине началось смягчение карантина и сейчас Кабмин переходит к модели адаптивного карантина, которая позволит местным властям ужесточать ограничения в районах вспышки заболевания.

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