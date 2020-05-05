108 вакцин против COVID-19 разрабатываются по всему миру, – ВОЗ
2020-05-05 18:07:00
Восемь потенциальных вакцин уже одобрены для клинических испытаний
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 108 потенциальных вакцин против Covid-19 разрабатываются по всему миру.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные ВОЗ.
Восемь потенциальных вакцин были одобрены для клинических испытаний.
Национальный институт здоровья (NIH) в США стал первым, кто начал тестирование на людях – 16 марта.
В доклинической фазе находятся испытания групп со всего мира, в том числе из Университета Токио, Университета Тулейн, Университет Альберты и Университет Питтсбурга.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые заявляют, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина.
- В настоящий момент в мире в разработке находятся 70 видов вакцины. Их испытания на людях уже проходят в США, Китае и Великобритании.
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