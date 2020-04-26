БЦЖ и коронавирус. Все, что известно о влиянии прививки на вероятность заболеть Covid-19

На фоне пандемии коронавируса медики начали интересоваться, защищает ли БЦЖ от COVID-19. Интерес к вакцине БЦЖ и коронавирусу основан на исследованиях, которые показали способность прививки усиливать врожденный иммунитет. Международная группа ученых пришла к выводу, что на шанс заразиться SARS-CoV-2 вакцина не влияет. В то же время остается открытым вопрос, способствует ли вакцинация более легкому протеканию болезни. Выяснить это должны клинические испытания в Нидерландах и Австралии

Экономист из Массачусетского технологического института (США) Масао Фукуи и его коллеги проанализировали, как коронавирус распространялся среди разных возрастных групп в странах, где проводили вакцинацию БЦЖ (противотуберкулёзный препарат). Результаты исследования опубликованы электронной научной библиотеке medRxiv, сообщает ТАСС. Статья пока не проходила научное рецензирование.

Ученые решили проверь связь между распространением инфекции и БЦЖ в странах, которые раньше проводили вакцинацию, но прекратили ее относительно недавно. Для этого анализа они взяли 17 стран, которые публикуют возрастную статистику по числу заражений коронавирусной инфекции. Исследователи сопоставили эти данные с тем, когда эти государства начали проводить обязательную вакцинацию от туберкулеза, когда они перешли на новые типы вакцин и отказались от подобной практики.

Для этого математики разбили больных на возрастные группы с шагом в десять лет, после чего сравнили уровень вакцинации в каждой такой группе и то, как часто их поражала коронавирусная инфекция. В итоге они пришли к выводу, что уровень вакцинации в разных возрастных группах никак не влиял на вероятность заражения коронавирусом нового типа во всех изученных странах.

Кроме того, Фукуи и его коллеги не нашли никаких намеков на то, что российская или японская версии БЦЖ были более эффективны по сравнению с другими вариациями вакцины от туберкулеза. В связи с этим они считают, что БЦЖ вряд ли снижает вероятность заражения SARS-CoV-2.

В то же время они не исключают того, что у вакцины могут быть другие положительные эффекты, в частности, что она облегчает протекание COVID-19. Однако подтвердить это смогут только клинические испытания.

"Важно понимать, что речь идет только о том, уменьшает ли БЦЖ вероятность заражения коронавирусом нового типа. Мы не исключаем того, что вакцина может понижать вероятность гибели человека от коронавирусной инфекции или шансы на появление тяжелых форм этой болезни. Окончательные ответы на эти вопросы будут получены в ходе клинических испытаний", — говорится в исследовании.

Вакцину БЦЖ в 1921 году разработали французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом во многих странах, в частности и в Украине. В то же время о ее эффективности давно ведутся споры и поэтому обязательная вакцинация не проводится в США и части стран Европы.

На фоне пандемии коронавируса медики начали интересоваться, защищает ли БЦЖ от коронавирусной инфекции. Интерес к вакцине БЦЖ и коронавирусу основан на исследованиях, которые показали ее способность усиливать врожденный иммунитет, который помогает обеспечить защиту от болезней, отличных от туберкулеза.

Одно из таких исследований было проведено профессором Кристин Стэбелл Бенн из университета Южной Дании, пишет Radio France internationale. Она рассказала, что исследование в Гвинее-Бисау показало, что введение вакцины БЦЖ значительно снизило детскую смертность.

"Детская смертность среди тех, кто получил вакцину БЦЖ, была почти вдвое меньше, чем у тех, кто ее не получал. Поскольку туберкулез не так часто встречается в детстве, вакцина фактически защищала детей от респираторных инфекций и сепсиса", - рассказала она.

По ее словам, причина, по которой вакцина БЦЖ повышает врожденный иммунитет, заключается в использовании живой аттенуированной бактерии.

"В живой ослабленной вакцине используется патоген, который ослаблен, но все еще жив. Он попадает в организм и создает очень легкую инфекцию. Похоже, что эти вакцины позволяют иммунной системе реагировать на широкий круг патогенов. Люди, которые их получают, по-видимому, защищены от целого ряда заболеваний", - считает Стэбелл Бенн.

Сейчас исследования эффективности БЦЖ против коронавируса проводятся в Нидерландах и Австралии.

По словам, профессора Михая Нетеа из Университет Неймегена (Нидерланды), ранее исследования БЦЖ, проведенные среди взрослых, показали меньшую частоту инфекций дыхательных путей у тех, кто получил вакцину.

"Другие исследования показали, что число вирусных частиц, ответственных за респираторные заболевания, меньше у тех, кто получает эту вакцину. Поэтому мы предположили, что она будет работать против нового коронавируса", - сказал он.

Сейчас университет проводит два исследования. В первом участвуют 1500 врачей и медсестер. Во 1600 человек старше 60 лет. В обоих случаях половина участников получает вакцину БЦЖ, а другая половина получает плацебо.

Еще одно исследование проводится в Австралии. Оно началось 30 марта среди 4000 добровольцев-медиков. По словам профессора Найджела Кертиса из Детского исследовательского института Мердока, клинические испытания будут продолжаться от 6 до 12 месяцев, чтобы выяснить, уменьшает ли вакцинация БЦЖ на заражение коронавирусом и тяжесть протекания COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

Частная фармацевтическая компания из Пекина Sinovac Biotech заявила, что разрабатываемая вакцина эффективно сработала против COVID-19 на обезьянах.