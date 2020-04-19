Не надейтесь на вакцину, коронавирус быстро не исчезнет, – спецпредставитель ВОЗ по пандемии

По словам профессора медицины Дэвида Набарро, угроза коронавируса может сохраниться в обозримом будущем

Угроза коронавируса может сохраниться в обозримом будущем, так как гарантии того, что вакцина против болезни будет найдена по-прежнему нет. Такое мнение высказал профессор медицины при Имперском колледже Лондона и спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии Дэвид Набарро, пишет Bloomberg.

Предупреждение специалиста прозвучало после того, как количество смертей от коронавируса в Великобритании достигло отметки 15 тыс.

По его словам, это означает, что все люди с признаками болезни и те, кто с ними контактировал, по-прежнему должны будут находиться на карантине. По его словам, это позволит уменьшить риск заражения пожилых, а также обеспечить больничную базу для случаев коронавируса.

"Это станет новой нормой для всех нас", – сказал он.

Издание отмечает, что приведенная статистика смертности не включает тех, кто умер в домах престарелых и приютах. Многие критикуют британское правительство за за запоздалую реакцию на пандемию.

Стоит подчеркнуть, что ВОЗ придерживается мнения, что слишком быстрое ослабление карантинных мер может оказаться катастрофическим. Глава ВОЗ в Европе Ханс Анри Клюге заявил, что прогресс, которого удалось достигнуть Европе в борьбе с коронавирусом, является "чрезвычайно хрупким".

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые заявляют, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина.