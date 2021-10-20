Под крематорием Киева образовалась очередь из катафалков на два часа, — Радуцкий (фото, видео)

Большинство тех, кого привозят в крематорий на Байковом кладбище, умерли от COVID-19 или осложнений.

К киевскому крематорию выстроилась очередь катафалков на два часа. Об этом с трибуны парламента заявил нардеп от "Слуги народа", глава профильного комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

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По его словам, Украина на сегодняшний день имеет в среднем за сутки 18 тысяч заболевших COVID-19 и занимает "второе место сверху" по показателям смертности.

"Очередь к киевскому крематорию из катафалков составляет около двух часов", — подчеркнул Радуцкий и обратился к руководству Рады с призывом организовать вакцинацию желающих в здании парламента и тщательно требовать выполнения карантинных ограничений от людей, которые находятся в закрытых помещениях ВРУ.

Глава профильного комитета парламента отметил, что Верховная Рада не может требовать от простых людей придерживаться карантинных ограничений и вакцинироваться, если сами народные депутаты подают плохой пример населению.

"80% Верховной Рады не понимают, что масочный режим — это обязательно для исполнения. Не большинство, но очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день, не имея для этого противопоказаний", — добавил Михаил Радуцкий с трибуны парламента.

[ + – ] Радуцкий про очередь из катафалков под киевским крематорием

Про очередь из катафалков под киевским крематорием также сообщает Обозреватель. Журналисты засняли 19 октября несколько похоронных автобусов, которые дожидались своей очереди на кремацию.

Собеседник журналистов рассказал, что большинство тех, кого привозят в крематорий на Байковом кладбище, умерли от COVID-19 или осложнений. После ужесточения карантина возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно, и у людей уходит много времени на оформление необходимых документов.

[ + – ] Очередь катафалков возле крематория Киева [ + – ] Очередь катафалков возле крематория Киева [ + – ] Очередь катафалков возле крематория Киева

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 18912 новых случаев заражения инфекцией, а жертвами COVID-19 стали 498 украинцев. Днем ранее Минздрав сообщал о рекорде по смертности от коронавирусной инфекции — 538 человек скончались за одни сутки.

Также Фокус сообщал, что в Украине вступают в силу новые правила проезда с 21 октября. Из-за ухудшения эпидемической ситуации украинцы могут воспользоваться межобластным транспортом только при наличии COVID-сертификатов или с отрицательным тестом на инфекцию.