Під крематорієм Києва утворилася черга з катафалків на дві години, — Радуцький (фото, відео)

Більшість тих, кого привозять в крематорій на Байковому кладовищі, померли від COVID-19 або ускладнень.

До київського крематорію вишикувалася черга катафалків на дві години. Про це з трибуни парламенту заявив нардеп від "Слуги народу", глава профільного комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

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За його словами, Україна на сьогоднішній день має здебільшого за добу 18 тисяч хворих COVID-19 і посідає "друге місце зверху" за показниками смертності.

"Черга до київського крематорію з катафалків становить майже дві години", — підкреслив Радуцький і звернувся до керівництва Ради із закликом організувати вакцинацію охочих у будівлі парламенту та ретельно вимагати виконання карантинних обмежень від людей, які знаходяться в закритих приміщеннях ВРУ.

Глава профільного комітету парламенту зазначив, що Верховна Рада не може вимагати від простих людей дотримуватися карантинних обмежень і вакцинуватися, якщо самі народні депутати подають поганий приклад населенню.

"80% Верховної Ради не розуміють, що масковий режим — це обов'язково для виконання. Не більшість, але дуже велика кількість депутатів, працівників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів не вакциновані по сьогоднішній день, не маючи для цього протипоказань", — додав Михайло Радуцький з трибуни парламенту.

[ + – ] Радуцький про чергу з катафалків під київським крематорієм

Про чергу з катафалків під київським крематорієм також повідомляє Оглядач. Журналісти зняли 19 жовтня кілька похоронних автобусів, які чекали своєї черги на кремацію.

Співрозмовник журналістів розповів, що більшість тих, кого привозять в крематорій на Байковому кладовищі, померли від COVID-19 або ускладнень. Після посилення карантину біля вікна адміністрації можуть перебувати тільки двоє людей одночасно, й у людей йде багато часу на оформлення необхідних документів.

[ + – ] Черга катафалків біля крематорію Києва [ + – ] Черга катафалків біля крематорію Києва [ + – ] Черга катафалків біля крематорію Києва

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 18 912 нових випадків зараження інфекцією, а жертвами COVID-19 стали 498 українців. Днем раніше МОЗ повідомляло про рекорд смертності від коронавірусної інфекції — 538 осіб померли за одну добу.

Також Фокус повідомляв, що в Україні набувають чинності нові правила проїзду з 21 жовтня. Через погіршення епідемічної ситуації українці можуть скористатися міжобласним транспортом тільки за наявності COVID-сертифікатів або з негативним тестом на інфекцію.