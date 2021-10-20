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Під крематорієм Києва утворилася черга з катафалків на дві години, — Радуцький (фото, відео)

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Під крематорієм Києва вишикувалася велика черга з катафалків
Фото: Цензор.НЕТ | Крематорій Києва

Більшість тих, кого привозять в крематорій на Байковому кладовищі, померли від COVID-19 або ускладнень.

До київського крематорію вишикувалася черга катафалків на дві години. Про це з трибуни парламенту заявив нардеп від "Слуги народу", глава профільного комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

За його словами, Україна на сьогоднішній день має здебільшого за добу 18 тисяч хворих COVID-19 і посідає "друге місце зверху" за показниками смертності.

"Черга до київського крематорію з катафалків становить майже дві години", — підкреслив Радуцький і звернувся до керівництва Ради із закликом організувати вакцинацію охочих у будівлі парламенту та ретельно вимагати виконання карантинних обмежень від людей, які знаходяться в закритих приміщеннях ВРУ.

Глава профільного комітету парламенту зазначив, що Верховна Рада не може вимагати від простих людей дотримуватися карантинних обмежень і вакцинуватися, якщо самі народні депутати подають поганий приклад населенню.

"80% Верховної Ради не розуміють, що масковий режим — це обов'язково для виконання. Не більшість, але дуже велика кількість депутатів, працівників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів не вакциновані по сьогоднішній день, не маючи для цього протипоказань", — додав Михайло Радуцький з трибуни парламенту.

Радуцький про чергу з катафалків під київським крематорієм

Про чергу з катафалків під київським крематорієм також повідомляє Оглядач. Журналісти зняли 19 жовтня кілька похоронних автобусів, які чекали своєї черги на кремацію.

Співрозмовник журналістів розповів, що більшість тих, кого привозять в крематорій на Байковому кладовищі, померли від COVID-19 або ускладнень. Після посилення карантину біля вікна адміністрації можуть перебувати тільки двоє людей одночасно, й у людей йде багато часу на оформлення необхідних документів.

Черга катафалків біля крематорію Києва
Черга катафалків біля крематорію Києва
Черга катафалків біля крематорію Києва
Черга катафалків біля крематорію Києва
Черга катафалків біля крематорію Києва
Черга катафалків біля крематорію Києва
Черга катафалків біля крематорію Києва
Черга катафалків біля крематорію Києва
Черга катафалків біля крематорію Києва

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 18 912 нових випадків зараження інфекцією, а жертвами COVID-19 стали 498 українців. Днем раніше МОЗ повідомляло про рекорд смертності від коронавірусної інфекції — 538 осіб померли за одну добу.

Також Фокус повідомляв, що в Україні набувають чинності нові правила проїзду з 21 жовтня. Через погіршення епідемічної ситуації українці можуть скористатися міжобласним транспортом тільки за наявності COVID-сертифікатів або з негативним тестом на інфекцію.