Вакцину БЦЖ доставили в Украину и начали колоть новорожденным, — Минздрав

Украинцы могут бесплатно сделать маленьким детям прививки для защиты от туберкулеза.

Детский фонд ООН доставил в Украину 450 тысяч доз вакцины БЦЖ (бациллы Кальметта-Герена). Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения 11 марта сообщила на официальном сайте.

Прививки бациллы Кальметта-Герена предлагают бесплатно деть в государственных медучреждениях, а также в частных, заключивших договор с Национальной службой здоровья. Детей лучше всего вакцинировать уже с третьего дня жизни, для этого родителям стоит обратиться к семейному врачу.

"Для младенцев защита от туберкулеза очень важна: у маленьких детей заболевание протекает в виде генерализованной формы — с поражением печени, почек, костей и высоким риском туберкулезного менингита", — сообщает ведомство.

Минздрав купил у ЮНИСЕФ вакцину индийского производства (Serum Institute) за бюджетные средства. Как отмечает пресс-служба, препарат безопасный, эффективный и переквалифицированный Всемирной организацией здравоохранения. Позднее в Украину отправят еще 640 тысяч доз БЦЖ.

Ранее появилась информация, что новорожденным детям в Украине около 1,5 месяца не делали прививки против туберкулеза. Как признал глава Минздрава Максим Степанов, у запасов вакцины БЦЖ срок годности и регистрации истекли еще 31 января. Правительство заказало новые дозы за остатки из бюджета 2018 года и попросили доставить их в декабре 2020 года.

"Это просто форс-мажор, который возник у ЮНИСЕФ. Я был уверен, что никаких проблем у них не будет. Мы традиционно работаем с ЮНИСЕФ, но будем вносить какие-то изменения в наши договоры, потому, что это очень важно", – заявил министр в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что всех детей, которым не сделани прививку, поставили на учет. Вакцинация БЦЖ внесена в национальный календарь прививок, а потому является обязательной.

Как сообщила акушер-гинеколог Наталия Яремчук, каждый год около 30 тысяч человек заражаются туберкулезом в Украине, до 25% случаев не выявляют. При этом 4 тысячи заболевших умирают, смертность по стране составляет порядка 13%. Вакцина БЦЖ широко используется из-за доказанной эффективности относительно диссеминированного туберкулеза среди детей.