Новорожденных в Украине не прививают от туберкулеза по вине чиновников ООН, – Степанов

31 января у имевшейся в роддомах вакцины БЦЖ закончился срок годности.

Уже почти 1,5 месяца новорожденные не получают в роддомах вакцину БЦЖ (против туберкулеза). Об этом в Facebook написала акушер-гинеколог Наталия Яремчук. По ее словам, отсутствие вакцины поясняют тем, что у нее закончился срок годности.

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что у имевшейся в Украине вакцины БЦЖ 31 января закончилась регистрация и срок годности. Эту вакцину нам за средства госбюджета традиционно поставляет Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Мы еще в прошлом году в сентябре или августе, понимая, что заканчивается срок, заказали ЮНИСЕФ дозакупить вакцины за средства 2018 года, предупредили, что вакцины нам нужны в декабре", – сказал Степанов 2 марта в эфире телеканала "Украина 24".

"Это просто форс-мажор, который возник у ЮНИСЕФ. Я был уверен, что никаких проблем у них не будет. Мы традиционно работаем с ЮНИСЕФ, но будем вносить какие-то изменения в наши договоры, потому, что это очень важно", – пояснил он.

Министр добавил, что "ЮНИСЕФ дал подтверждение тому, что вакцина приедет в страну через 7–10 дней".

Он заверил, что "все дети, которым не была сделана прививка, поставлены на учет, им нужно будет сделать БЦЖ обязательно".

Прививка БЦЖ внесена в национальный календарь прививок, то есть является обязательной. Первый раз вакцину вводят ребенку на 3–5 день после рождения.

По данным Яремчук, ежегодно туберкулезом в Украине заражаются около 30 тыс. человек. При этом до 25% случаев не диагностируются. Каждый год в нашей стране умирает от туберкулеза около 4 тысяч человек. Таким образом, смертность от туберкулеза в Украине составляет порядка 13%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что вакцина БЦЖ (бациллы Кальметта-Герена) существует на протяжении 80 лет и является одной из наиболее широко используемых из всех существующих в настоящее время вакцин, охватывая более 80% новорожденных и детей грудного возраста в странах, где она является компонентом национальной программы иммунизации детей.

Вакцина обладает доказанным защитным действием в отношении туберкулезного менингита и диссеминированного туберкулеза среди детей. Но она не предотвращает первичного инфицирования и, что более важно, не предотвращает реактивацию латентной легочной инфекции, являющейся основным источником бациллярного распространения среди населения. Таким образом, влияние вакцинации БЦЖ на передачу возбудителя туберкулеза является ограниченным.

Таким образом, даже полноценная вакцинация БЦЖ не спасает от инфицирования туберкулезными бактериями. Ребенок рано или поздно заражается ими, но они будут бессимптомно присутствовать в легких, не давая о себе знать и сдерживаясь иммунитетом.

Часть стран Европы и США отказались от массовой вакцинации от туберкулеза, они применяют прививку только детям из группы риска. Это объясняют низкой заболеваемостью туберкулезом в этих странах.

Напомним, Степанов во время брифинга 9 марта выразил недовольство низкими темпами вакцинации от коронавируса в стране. По данным министра, по состоянию на утро, 9 марта в Украине вакцинировались 19118 человек. "Меня не устраивают эти цифры, я другое ставил задание по темпам вакцинации. На конец текущей недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, мы вышли на чуть больше чем три тысячи", – сказал он.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал о противопоказаниях для вакцинации CoviShield, среди которых нет простуды или ослабленного иммунитета.

В свою очередь, Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Их разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.