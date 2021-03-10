Новонароджених в Україні не вакцинують від туберкульозу з вини чиновників ООН, — Степанов

31 січня в наявної в пологових будинках вакцини БЦЖ закінчився термін придатності.

Уже майже 1,5 місяці новонароджені не отримують у пологових будинках вакцину БЦЖ (проти туберкульозу). Про це у Facebook написала акушер-гінеколог Наталія Яремчук. За її словами, відсутність вакцини пояснюють тим, що в неї закінчився термін придатності.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що у вакцини БЦЖ 31 січня закінчилася реєстрація і термін придатності. Цю вакцину нам за кошти держбюджету традиційно поставляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

"Ми ще в минулому році у вересні або серпні, розуміючи, що закінчується термін, замовили ЮНІСЕФ дозакупити вакцини за кошти 2018 року, попередили, що вакцини нам потрібні в грудні", — сказав Степанов 2 березня в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це просто форс-мажор, який виник у ЮНІСЕФ. Я був впевнений, що ніяких проблем у них не буде. Ми традиційно працюємо з ЮНІСЕФ, але будемо вносити якісь зміни в наші договори, тому що це дуже важливо", — пояснив він.

Міністр додав, що "ЮНІСЕФ дав підтвердження того, що вакцина приїде в країну через 7-10 днів".

Він запевнив, що "всі діти, яким не було зроблено щеплення, поставлені на облік, їм потрібно буде зробити БЦЖ обов'язково".

Щеплення БЦЖ внесене до національного календаря щеплень, тобто є обов'язковим. Перший раз вакцину вводять дитині на 3-5 день після народження.

За даними Яремчук, щорічно на туберкульоз в Україні заражаються близько 30 тис. чоловік. При цьому до 25% випадків не діагностуються. Щороку в нашій країні вмирає від туберкульозу близько 4 тисяч чоловік. Таким чином смертність від туберкульозу в Україні становить близько 13%.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що вакцина БЦЖ (бацили Кальметта-Герена) існує протягом 80 років і є однією з найбільш широко використовуваних з усіх існуючих наразі вакцин, охоплюючи понад 80% новонароджених і дітей грудного віку в країнах, де вона є компонентом національної програми імунізації дітей.

Вакцина володіє доведеною захисною дією щодо туберкульозного менінгіту і дисемінованого туберкульозу серед дітей. Але вона не запобігає первинному інфікуванню і, що більш важливо, не запобігає реактивації латентної легеневої інфекції, що є основним джерелом бацилярного поширення серед населення. Таким чином вплив вакцинації БЦЖ на передачу збудника туберкульозу є обмеженим.

Таким чином навіть повноцінна вакцинація БЦЖ не рятує від інфікування туберкульозними бактеріями. Дитина рано чи пізно заражається ними, але вони безсимптомно будуть присутніми в легенях, не даючи про себе знати і стримуючись імунітетом.

Частина країн Європи і США відмовилися від масової вакцинації від туберкульозу, вони застосовують щеплення тільки дітям з групи ризику. Це пояснюють низькою захворюваністю на туберкульоз у цих країнах.

Нагадаємо, що Степанов під час брифінгу 9 березня висловив невдоволення низькими темпами вакцинації від коронавірусу в країні. За даними міністра, станом на ранок, 9 березня в Україні вакцинувалися 19118 чоловік. "Мене не влаштовують ці цифри, я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації. На кінець поточного тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, ми вийшли на трохи більше ніж три тисячі", — сказав він.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко розповів про протипоказання для вакцинації CoviShield, серед яких немає застуди чи ослабленого імунітету.

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу. Їх розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли на COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.