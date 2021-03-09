Степанов объяснил "антивакцинной истерией" низкие темпы вакцинации

Министр советует не слушать советы людей, считающих себя "экспертами" в этом вопросе

Глава Минздрава Украины Максим Степанов во время брифинга во вторник, 9 марта выразил недовольство низкими темпами вакцинации в стране.

По данным министра, по состоянию на утро, 9 марта в Украине вакцинировались от коронавируса 19118 человек.

"Меня не устраивают эти цифры, я другое ставил задание по темпам вакцинации. На конец текущей недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, мы вышли на чуть больше чем три тысячи", – сказал он.

Причины этого министр здравоохранения видит в "антивакцинной истерии".

"Одним из заказчиков антивакцинной истерии являются люди, которые правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины, изготовленные в передовых странах – Covishield, Pfizer, AstraZeneka. Политические деятели, эксперты, которые считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, какая плохая. Если вы слышите такие заявления, задумайтесь, например, если бы вам нужна была операция, согласились ли бы вы, чтобы такую операцию делали политические деятели и эксперты. Почему же вы слушаете тогда их советы?" – задал риторические вопросы Максим Степанов.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал о противопоказаниях для вакцинации CoviShield, среди которых нет простуды или ослабленного иммунитета.

В свою очередь, Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Их разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

Также министерство здравоохранения объяснило, как работает вакцина против COVID-19 и почему она не позволит заразиться вирусом. Как утверждает Минздрав, заразиться COVID-19 от вакцин невозможно, потому что ни один из существующих препаратов не содержит живых вирусов, которые способны привести к заболеванию.