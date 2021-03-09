Минздрав объяснил, почему нельзя заразиться COVID-19 от вакцин

Если человек заболел после вакцинации, то скорее всего был инфицирован еще до прививки.

Министерство здравоохранения объяснило, как работает вакцина против COVID-19 и почему она не позволит заразиться вирусом. Пресс-служба ведомства на официальной странице в "Фейсбук" опровергла фейк о том, что некоторые люди заболели из-за прививок.

Как утверждает Минздрав, заразиться COVID-19 от вакцин невозможно, потому что ни один из существующих препаратов не содержит живых вирусов, которые способны привести к заболеванию. Вакцины помогают иммунной системе человека распознавать и противодействовать коронавирусу, иногда процесс сопровождается неприятными симптомами, такими как повышение температуры. Такая реакция показывает, что организм ищет способы для борьбы с болезнью.

"Если вскоре после вакцинации вы все-таки получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы, но не знали об этом", — подчеркнула пресс-служба.

[ + – ] Инфографика от Минздрава Фото: Минздрав/Facebook

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о новом исследовании британских ученых, которое показало, что вакцина AstraZeneca помогает пожилым людям эффективно бороться с COVID-19 и на 80% снижает риск госпитализации у лиц старше 70 лет. Глава Минздрава назвал фейками и манипуляцией утверждения, будто вакцины нельзя колоть людям старше 60 лет.

Недавно Минздрав запретил разглашать информацию о производителях и ценах на вакцины для Украины. Замминистра Светлана Шаталова объяснила, что такое решение приняли из-за условий договора с компанией-посредником Crown Agents. По ее словам, такие требования выдвинули производители, а нарушение грозит крупным штрафом или разрывом контрактов на поставку препаратов, аналогичные соглашения подписывают и правительства других стран.

До конца 2021 года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 80% населения, об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал во время брифинга. Он поблагодарил представителей ВОЗ и Евросовета за поддержку в борьбе с пандемией. Замглавы Минздрава также сообщил, что правительство не мешает коммерческим продажам вакцин, однако частные компании пока не могут доставлять препараты в Украину.