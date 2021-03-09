МОЗ пояснив, чому не можна заразитися COVID-19 від вакцин

Якщо людина захворіла після вакцинації, то вона, найімовірніше, була інфікована ще до щеплення.

Міністерство охорони здоров'я пояснило, як працює вакцина проти COVID-19 і чому вона не дозволить заразитися вірусом. Прес-служба відомства на офіційній сторінці у "Фейсбук" спростувала фейк про те, що деякі люди захворіли через щеплення.

Як стверджує МОЗ, заразитися COVID-19 від вакцин неможливо, тому що жоден з наявних препаратів не містить живих вірусів, які здатні привести до захворювання. Вакцини допомагають імунній системі людини розпізнавати і протидіяти коронавірусу, іноді процес супроводжується неприємними симптомами, такими як підвищення температури. Така реакція показує, що організм шукає способи для боротьби з хворобою.

"Якщо незабаром після вакцинації ви все-таки отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані, але не знали про це", — підкреслила прес-служба.

[ + – ] Інфографіка від МОЗ Фото: Минздрав/Facebook

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про нове дослідження британських вчених, яке показало, що вакцина AstraZeneca допомагає літнім людям ефективно боротися з COVID-19 і на 80% знижує ризик госпіталізації у осіб старше 70 років. Голова МОЗ назвав фейком і маніпуляцією твердження, ніби вакцини не можна колоти людям старше 60 років.

Нещодавно МОЗ заборонило розголошувати інформацію про виробників та цін на вакцини для України. Заступник міністра Світлана Шаталова пояснила, що таке рішення прийняли через умови договору з компанією-посередником Crown Agents. За її словами, такі вимоги висунули виробники, а порушення загрожує великим штрафом або розривом контрактів на поставку препаратів, аналогічні угоди підписують і уряди інших країн.

До кінця 2021 року в Україні планують вакцинувати від коронавірусу 80% населення, про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів під час брифінгу. Він подякував представникам ВООЗ та Євроради за підтримку в боротьбі з пандемією. Заступник голови МОЗ також повідомив, що уряд не заважає комерційним продажам вакцин, проте приватні компанії поки не можуть доставляти препарати в Україні.