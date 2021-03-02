Минздрав: вакцина AstraZeneca помогает людям старше 70 лет

Вакцина AstraZeneca доказала свою безопасность и эффективность даже для людей из группы риска.

Специалисты из Великобритании выявили, что вакцина AstraZeneca на 80% снижает риск госпитализации у лиц старше 70 лет. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, который транслировали в Facebook.

Он рассказал о безопасности вакцины, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. В качестве аргумента Максим Степанов привел результаты тестирования британских медиков.

"Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет", — отметил глава украинского Минздрава.

По словам министра, за последние два месяца "деятели антивакцинальной вакханалии" пытаются дискредитировать программу вакцинации в Украине. Максим Степанов уверяет, что они распространяют недостоверную информацию о препаратах.

"В том числе используют тезисы о том, что ее нельзя использовать лицам старше 60 лет. Это фейк и манипуляция, которую наши, в том числе политики, делают специально, чтобы навредить вам", — подытожил чиновник.

Глава Минздрава напомнил, что 1 марта и сам получил дозу вакцины Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute в Индии и имеет локальное (торговое) название Covishield. Как заявил Степанов, он не жалуется на здоровье и не испытывает никаких побочных эффектов.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что китайскую вакцину Coronavac должны доставить в Украину до 6 марта согласно заключенному контракту. Компания-производитель Sinovac также обязана предоставить все документы об эффективности прививок.

Как сообщали до этого, первая партия из 500 тысяч доз вакцины CovidShield привезли в Украину 23 февраля. А с 1 марта началась запись на получение прививки. Зарегистрироваться можно в разделе "Услуги" мобильного приложения "Дія". Для этого необходимо указать место работы и населенный пункт, где есть возможность пройти вакцинацию.