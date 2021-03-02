МОЗ: вакцина AstraZeneca допомагає людям старше 70 років

Вакцина AstraZeneca довела свою безпеку й ефективність навіть для людей з групи ризику.

Фахівці з Великобританії виявили, що вакцина AstraZeneca на 80% знижує ризик госпіталізації в осіб старше 70 років. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, який транслювали у Facebook.

Він розповів про безпеку вакцини, яку розробила компанія AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом. Як аргумент Максим Степанов навів результати тестування британських медиків.

"Хочу звернути увагу на останні дослідження громадської охорони здоров'я Великобританії, які виявили дуже високу, більше 80%, ефективність вакцини AstraZeneca для запобігання госпіталізації в осіб старше 70 років", — зазначив глава українського Міністерства охорони здоров'я.

За словами міністра, за останні два місяці "діячі антивакцинальної вакханалії" намагаються дискредитувати програму вакцинації в Україні. Максим Степанов запевняє, що вони поширюють недостовірну інформацію про препарати.

"Зокрема використовують тези про те, що її не можна використовувати особам старше 60 років. Це фейк і маніпуляція, яку наші, здебільшого політики, роблять спеціально, щоб нашкодити вам", — підсумував чиновник.

Глава МОЗ нагадав, що 1 березня й сам отримав дозу вакцини Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute в Індії і має локальну (торгову) назву Covishield. Як заявив Степанов, він не скаржиться на здоров'я і не відчуває жодних побічних ефектів.

Раніше міністр охорони здоров'я повідомив, що китайську вакцину Coronavac повинні доставити в Україну до 6 березеня згідно з укладеним контрактом. Компанія-виробник Sinovac також зобов'язана надати всі документи про ефективність щеплень.

Як повідомляли раніше, перша партія з 500 тисяч доз вакцини CovidShield привезли в Україну 23 лютого. А з 1 березня розпочався запис на отримання щеплення. Зареєструватися можна в розділі "Послуги" мобільного додатку "Дія". Для цього необхідно вказати місце роботи та населений пункт, де є можливість пройти вакцинацію.