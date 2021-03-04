В Минздраве рассказали, из-за чего запретили разглашать информацию о закупке вакцин от COVID

Замминистра заявила, что за разглашение информации о производителях, поставщиках или ценах на вакцины предусмотрены штрафы или расторжение контрактов.

Министерство здравоохранения Украины запретило разглашать любые сведения о производителях, поставщиках и ценах на вакцины от COVID-19 из-за условий договора с компанией-посредником Crown Agents. Об этом на утреннем брифинге 4 марта заявила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Приказ Минздрава от 19 февраля, которым распределили количество вакцин по регионам, содержит требование к руководителям региональных подразделений по вопросам здравоохранения "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено контрактом, который подписал Минздрав и Crown Agents", — сказала Шаталова.

Замминистра здравоохранения отметила, что жесткие требования касательно конфиденциальности информации о вакцинах инициированы не министерством, а производителями вакцин. По ее словам, за нарушение этих требований предусмотрены "большие штрафы" или даже разрыв контрактов.

Шаталова подчеркнула, что подобные соглашения подписывают и другие страны.

Отметим, в середине января 2021 года нардеп Александр Качура сообщил, что Crown Agents, организация-посредник закупки вакцины в Украину, получит за свои услуги якобы 5% комиссии.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась с 24 февраля. По информации СМИ, на закупку вакцины CoviShield из бюджета якобы было потрачено 1592,2 млн грн.

Ранее правительство Украины опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации граждан от коронавируса.

3 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина приближается к третьей волне коронавируса, однако, по его словам, медицинская система нашей страны к ней готова. По его словам, сбить "высоту" третьей волны пандемии можно благодаря вакцинации.

Также Степанов заявлял, что в Украину до 6 марта якобы прибудет первая партия китайской вакцины Coronavac от производителя Sinovac.

Фокус разбирался что о ней известно в отдельном материале.