Индийская "не зашла", везем китайскую: что известно о вакцине от Sinovac, которую закупает Украина

В Минздраве заявили, что до 6 марта в Украину должна прибыть китайская вакцина от коронавируса. Фокус разбирался что о ней известно и насколько она эффективна.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что до 6 марта в Украину якобы прибудет первая партия китайской вакцины Coronavac от производителя Sinovac.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", — сказал Степанов.

Закупку 1,9 млн доз этой вакцины президент Владимир Зеленский анонсировал в конце декабря 2020 года, а переговоры касательно приобретения препарата велись еще с сентября.

Компания "Лекхим", которая занимается закупкой этого препарата для Украины, заявляла, что работает над подписанием контракта с Sinovac, еще в июле 2020 года. В январе 2021-го "Лекхим" сообщила, что она заключила с китайской компанией контракт на поставку 5 млн доз вакцины для Украины в первом полугодии 2021 года. А с начала 2022 года "Лекхим" собирается начать производство препарата Coronavac в Украине.

Что известно об эффективности вакцины Coronavac от компании Sinovac?

Клинические испытания препарата Coronavac провели уже в ряде стран, и показатели ее эффективности сильно разнятся.

На текущий момент известно, что эффективность Coronavac во время тестирований в Индонезии составила 65,3%. Во время испытаний в Бразилии этот показатель составил всего 50,4%.

Исследование препарата в Турции показало 91,5% эффективности, однако в турецком исследовании участвовали всего 3,4 тыс. человек. В клинических испытаниях препарата в Бразилии, к примеру, задействовали более 13 тыс. человек, а вакцину Moderna (которая показала более 94% эффективности) тестировали на более, чем 30 000 участников.

На текущий момент компания Sinovac не обнародовала окончательных данных относительно эффективности их препарата, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что использовать вакцину можно в том случае, если ее эффективность составляет не менее 50%.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов еще в середине января рассказал, что в договоре с производителем китайской вакцины Coronavac якобы обозначено, что на момент поставки эффективность препарата должна составлять не менее 70%, иначе компания обязуется вернуть деньги в полном объеме.

А в начале февраля национальный регулятор разрешил массовое использование препарата Coronavac от Sinovac в Китае.

Как создали вакцину Coronavac? Она безопасная?

Китайские вакцины от коронавируса разработаны методом "старой школы": была создана химически инактивированная версия вируса, которая состоит из микробных частиц, выращенных в культуре, а затем убитых.

Исследователи дали две разные дозы потенциальной вакцины восьми приматам. Три недели спустя группа внедрила SARS-CoV-2 в легкие обезьян, и ни у одного примата не развилась полноценная болезнь.

Блогер и врач-терапевт Натали Безмен рассказывала в колонке Фокуса, что Coronavac содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2, неспособный заразить кого бы то ни было, однако способный познакомить организм с антигенами вируса.

"Старая испытанная технология, вакцины такого рода давно и с успехом используются против других заболеваний. В этом случае не должно быть таких опасений насчет непредсказуемых и отделенных эффектов, как для вакцин совершенно новых типов", — рассказывала Безмен.

Впрочем она отметила, что у этой вакцины есть алюминий в составе, который дискредитирован в глазах общественности, из-за чего, по ее словам, многие могут отказаться вакцинироваться этим препаратом.

Глава Набсовета "Лекхима" Валерий Печаев и дистрибьютор Sinovac в Украине рассказывал, что они решили начать сотрудничество с этой компанией из-за того, что она производит именно инактивированные вакцины, которые хоть и "не безумно эффективные, но надежные".

Гендиректор ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов утверждал, что среди преимуществ вакцин, содержащих инактивированный вирус — высокий уровень безопасности, простые условия транспортировки и хранения. "Для Украины этот аргумент имеет особое значение".

Действительно, у вакцины Coronavac есть выгодное отличие от конкурентов — ее можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов, то есть она не должна портиться в обычном холодильнике, что упрощает ее хранение.

На текущий момент исследователи сообщают, что серьезных побочных эффектов у тех, кто получил прививку Coronavac, не наблюдается. Обычно у вакцинированных этим препаратом фиксируют боль в месте укола или легкие симптомы.

Сколько стоит вакцина Coronavac?

Компания "Лекхим" должна закупить вакцину Coronavac по цене 17,85 долларов за дозу или 500 грн. Таким образом из госбюджета Украины на закупку 1,9 млн доз, о которых говорил Зеленский в декабре, потратит примерно 34 млн долларов или около 950 млн грн.

Примечательно, что в Набсовете НАБУ заявили, что до того, как Минздрав передал закупку "Лекхиму", профильное госпредприятие "Медицинские закупки" якобы вело переговоры касательно приобретения этой же вакцины цене 3 доллара за дозу.

В НАБУ даже начали расследование касательно возможных злоупотреблений служебным положением при закупке вакцин от коронавируса Министерством здравоохранения и его главой Степановым. Предварительная правовая квалификация дела — ч. 2, ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия").

Сам же Степанов назвал это расследование НАБУ "инструментом информационной войны" против него. Он заявил, что информационные атаки на Минздрав устраивают якобы для того, чтобы подтолкнуть Украину к закупке российской вакцины от коронавируса.

Стоит отметить, что для самого Китая внутренняя цена дозы этого препарата составляет примерно 29,75 долларов США, тогда как для Индонезии — 13,57 долларов.

Впрочем, для украинцев вакцинация от коронавируса в порядке живой очереди является абсолютно бесплатной.

Однако врач-терапевтолог Натали Безмен в колонке на Фокусе рассуждала, что в Украине даже при условии бесплатности вакцины могут оказаться невостребованными.

"Во всем мире, по последним опросам, вакцинироваться от коронавируса собирается только 50% населения. Предположу, что в стране, где уже были провалены несколько прививочных кампаний, где рекордно низкое количество людей ежегодно вакцинируется против гриппа, где правительство полностью провалило информационную кампанию о коронавирусе, мы рискуем получить 5-10 % желающих привиться", — написала Безмен.

А что с индийской вакциной CoviShield?

23 февраля в Украину прибыло 500 тыс. доз препарата CoviShield, произведенного Serum Institute в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca. Изначально его разработали в Великобритании. Covishield создана из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе. Он был изменен, чтобы больше походить на коронавирус, хотя и не может вызвать болезнь.

С 24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом CoviShield. И уже вскоре начали поступать жалобы от получивших прививки CoviShield.

1 марта директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко рассказала, что из 60 вакцинированных медработников у 22 на следующий день фиксировали реакцию в виде повышения температуры от 37,2 до 38,5 градусов и ухудшение общего состояния.

Телеканала Р1 рассказал, что от вакцинации препаратом CoviShield якобы отказался весь медперсонал больницы в городе Змиев Харьковской области.

[ + – ] Медики к индийской вакцине относятся скептически

Максим Степанов же заявил, что многие медики отказываются от вакцинации против коронавируса так как уже переболели COVID-19. Согласно рекомендациям Минздрава, человек при желании может вакцинироваться сразу после болезни, но по мировой практике — желательно через 6 месяцев после перенесенной болезни.

Позже министр здравоохранения в эфире телеканала ICTV сказал, что среди украинцев в последние месяцы распространяют множество фейков относительно качества вакцины CoviShield, добавив, что, по его мнению, в стране якобы появились "COVID-коллаборанты", главная цель которых — сорвать процесс вакцинации среди населения.

1 марта Степанов сам публично вакцинировался препаратом CoviShield. Он заявил, что своим примером якобы доказывает безопасность этой вакцины.

2 марта прививку от коронавируса сделали и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На текущий момент Украина не собирается отказываться от вакцинации препаратом CoviShield, то есть после прибытия в страну вакцин от других производителей, в том числе и от Sinovac, в Украине будут вакцинировать не одной вакциной, а несколькими.

На сегодняшний день известно о том, что в Украине планируют также использовать вакцины Pfizer/BioNTech и Novavax. Так, благодаря инициативе COVAX наша страна может получить около 8 млн доз вакцин, из которых какая-то часть должны быть именно от Pfizer.

Отметим, с 1 марта в Украине началась запись на вакцинацию от коронавируса. Записаться в очередь на получение прививки можно через портал или приложение "Дія". За первые сутки желание получить вакцину от COVID-19 выявили более 44 тыс. человек.

Правительство также опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации населения от коронавируса.