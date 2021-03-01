Медики отказываются от вакцинации против COVID-19, поскольку уже переболели, - Степанов

Вакцинироваться, по словам министра, можно сразу после болезни. Но по мировой практике прививку можно сделать лишь спустя полгода после COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что многие медики отказываются от вакцинации против коронавируса так как уже переболели COVID-19. Об этом он сообщил возле Александровской клинической больницы в Киеве, где получил прививку, передает УНИАН.

"Когда говорят, что многие медики отказываются, то не говорят, что у нас многие медики переболели COVID-19 и имеется большое количество медицинских работников, которые хотят прививаться, когда пройдет 6 месяцев после болезни. Здесь очень важна эта вещь", — сказал он.

По его словам, согласно рекомендациям Минздрава, человек при желании может вакцинироваться сразу после болезни, но по мировой практике — желательно через 6 месяцев после перенесенной болезни.

"Повторное заболевание в стране мы фиксируем в период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от человека", — говорит Степанов.

В ноябре Степанов сам перенес коронавирус. Он выполнял свои обязанности дистанционно, находясь на домашнем лечении.

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". Украинских военных на Донбассе начали вакцинировать от COVID-19 еще 25 февраля. Ранее правительство Украины опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации граждан от коронавируса.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.