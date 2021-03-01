Медики відмовляються від вакцинації проти COVID-19, оскільки вже перехворіли, — Степанов

Вакцинуватися, за словами міністра, можна відразу після хвороби. Але за світовою практикою щеплення можна зробити лише через півроку після COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що багато медиків відмовляються від вакцинації проти коронавірусі оскільки вже перехворіли COVID-19. Про це він повідомив біля Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де отримав щеплення, передає УНІАН.

"Коли говорять, що багато медиків відмовляються, то не кажуть, що у нас багато медиків перехворіли COVID-19 і є велика кількість медичних працівників, які хочуть робити щеплення, коли пройде 6 місяців після хвороби. Тут дуже важлива ця річ", — сказав він .

За його словами, відповідно до рекомендацій МОЗ, людина за бажання може вакцинуватися відразу після хвороби, але за світовою практикою — бажано через 6 місяців після перенесеної хвороби.

"Повторне захворювання в країні ми фіксуємо в період від 3 до 6 місяців, залежно від людини", — каже Степанов.

У листопаді Степанов сам переніс коронавірус. Він виконував свої обов'язки дистанційно, перебуваючи на домашньому лікуванні.

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". Українських військових на Донбасі почали вакцинувати від COVID-19 ще 25 лютого. Раніше уряд України опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації громадян від коронавірусу.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.