Степанов: "Расследование НАБУ о закупках вакцин - инструмент войны против меня"

Министр считает, что подобные информационные атаки на него устраивают якобы для того, чтобы подтолкнуть Украину к закупке российской вакцины от коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на утреннем брифинге 16 февраля заявил, что расследование, которое начало против него НАБУ касательно закупки вакцин от коронавируса, якобы является "одним из инструментов информационной войны" против Минздрава.

"Сегодня утром Министерство здравоохранения получило наконец от Национального антикоррупционного бюро требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин против COVID-19. Я сразу же дал все поручения по подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определены 3 дня, но я думаю, что в течение суток все эти документы будут переданы в НАБУ", — сказал Степанов.

По словам министра, он является наиболее заинтересованным лицом в том, чтобы это расследование провели как можно скорее и поставили в нем точку.

"А точка здесь одна: в деле нет никакого смысла, в самих обвинениях, которые были изложены. Я уверен, что это – один из инструментов информационной войны, которая целенаправленно ведется против меня и моей команды в Министерстве в течение уже 11 месяцев, все время моего пребывания на должности", — считает Степанов.

Министр сказал, что кому-то не нравится его "борьба за украинских врачей и медицину", но, по его словам, "не существует такого оружия, которое заставило бы его отказаться от той борьбы".

"К чему приводят такие нападки. Последствия, я уверен, будут касаться каждого украинца. Украина уже теряет доверие производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства", — заявил Степанов.

Он отметил, что подобные информационные кампании якобы направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину к закупке российской вакцины от коронавируса "Спутника V".

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Напомним, в начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.

Отметим, глава Минздрава Украины Максим Степанов ранее обещал, что вакцинация от коронавируса в стране начнется с 15 февраля. Однако позже он сообщил, что транспортировка груза якобы задерживается из-за технических причин, и они ожидают поставку первой партии вакцин в Украину ориентировочно 16-18 февраля.

12 февраля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в Украине сформировали 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией. По его словам, на первом этапе будут вакцинировать только медиков, работающих с больными COVID-19 в опорных больницах. Мобильные группы будут приезжать в больницы и делать прививки персонала.