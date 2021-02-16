Степанов: "Розслідування НАБУ про закупівлі вакцин — інструмент війни проти мене"

Міністр вважає, що подібні інформаційні атаки на нього влаштовують нібито для того, щоб підштовхнути Україну до закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на ранковому брифінгу 16 лютого заявив, що розслідування, яке почало проти нього НАБУ щодо закупівлі вакцин від коронавірусу, нібито є "одним з інструментів інформаційної війни" проти МОЗ.

"Сьогодні вранці Міністерство охорони здоров'я отримало нарешті від Національного антикорупційного бюро вимогу про надання інформації про всі переговори з виробниками вакцин проти COVID-19. Я відразу ж дав всі доручення з підготовки всіх необхідних документів. Для їх підготовки визначені 3 дні, але я думаю, що протягом доби всі ці документи будуть передані в НАБУ", — сказав Степанов.

За словами міністра, він є найбільш зацікавленою особою в тому, щоб це розслідування провели якомога швидше та поставили в ньому крапку.

"А крапка тут одна: у справі немає ніякого сенсу, у власне звинуваченнях, які були викладені. Я впевнений, що це — один з інструментів інформаційної війни, яка цілеспрямовано ведеться проти мене та моєї команди в Міністерстві протягом вже 11 місяців, весь час мого перебування на посаді", — вважає Степанов.

Міністр сказав, що комусь не подобається його "боротьба за українських лікарів і медицину", але, за його словами, "не існує такої зброї, яка змусила б його відмовитися від тієї боротьби".

"До чого призводять такі нападки. Наслідки, я впевнений, стосуватимуться кожного українця. Україна вже втрачає довіру виробників вакцин. Подібні ситуації руйнують репутацію нашої держави", — заявив Степанов.

Він зазначив, що подібні інформаційні кампанії нібито спрямовані на те, щоб підштовхнути Україну до закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутника V".

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Нагадаємо, на початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупки" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $3/доза.

Зазначимо, глава МОЗ України Максим Степанов раніше обіцяв, що вакцинація від коронавірусу в країні почнеться з 15 лютого. Однак пізніше він повідомив, що транспортування вантажу нібито затримується через технічні причини, і вони очікують поставку першої партії вакцин в Україні орієнтовно 16-18 лютого.

12 лютого заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в Україні сформували 600 мобільних груп, які займатимуться вакцинацією. За його словами, на першому етапі вакцинуватимуть лише медиків, які працюють з хворими на COVID-19 в опорних лікарнях. Мобільні групи приїжджатимуть в лікарні та робитимуть щеплення персоналу.