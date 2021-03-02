Індійська "не зайшла", веземо китайську: що відомо про вакцину від Sinovac, яку закуповує Україна

У МОЗ заявили, що до 6 березня в Україну має прибути китайська вакцина від коронавірусу. Фокус розбирався що про неї відомо і наскільки вона ефективна.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив, що до 6 березня в Україну нібито прибуде перша партія китайської вакцини Coronavac від виробника Sinovac.

"Ми чекаємо поставку Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів щодо ефективності", — сказав Степанов.

Закупівлю 1,9 млн доз цієї вакцини президент Володимир Зеленський анонсував наприкінці грудня 2020 року, а переговори щодо придбання препарату велися ще з вересня.

Компанія "Лекхім", яка займається закупівлею цього препарату для України, заявляла, що працює над підписанням контракту з Sinovac, ще в липні 2020 року. У січні 2021-го "Лекхім" повідомила, що вона уклала з китайською компанією контракт на поставку 5 млн доз вакцини для України у першому півріччі 2021 року. А з початку 2022 року "Лекхім" збирається почати виробництво препарату Coronavac в Україні.

Що відомо про ефективність вакцини Coronavac від компанії Sinovac?

Клінічні випробування препарату Coronavac провели вже в ряді країн, і показники її ефективності сильно різняться.

На поточний момент відомо, що ефективність Coronavac під час тестувань в Індонезії склала 65,3%. Під час випробувань в Бразилії цей показник становив лише 50,4%.

Дослідження препарату в Туреччині показало 91,5% ефективності, проте в турецькому дослідженні брали участь всього 3,4 тис осіб. У клінічних випробуваннях препарату в Бразилії, наприклад, залучили понад 13 тис осіб, а вакцину Moderna (яка показала більш 94% ефективності) тестували на більш, ніж 30 000 учасників.

На поточний момент компанія Sinovac не оприлюднювала остаточних даних щодо ефективності їх препарату, проте Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє, що використовувати вакцину можна у тому випадку, якщо її ефективність становить не менше 50%.

Голова МОЗ України Максим Степанов ще в середині січня розповів, що у договорі з виробником китайської вакцини Coronavac нібито позначено, що на момент поставки ефективність препарату повинна становити не менше 70%, інакше компанія зобов'язується повернути гроші у повному обсязі.

А на початку лютого національний регулятор дозволив масове використання препарату Coronavac від Sinovac в Китаї.

Як створили вакцину Coronavac? Вона безпечна?

Китайські вакцини від коронавірусу розроблені методом "старої школи": була створена хімічно інактивована версія вірусу, яка складається з мікробних часток, вирощених в культурі, а потім убитих.

Дослідники дали дві різні дози потенційної вакцини восьми приматам. Три тижні потому група впровадила SARS-CoV-2 в легені мавп, і у жодного примата не розвинулася повноцінна хвороба.

Блогер і лікар-терапевт Наталі Безмен розповідала в колонці Фокуса, що Coronavac містить інактивований вірус SARS-CoV-2, нездатний заразити кого завгодно, проте здатний познайомити організм з антигенами вірусу.

"Стара випробувана технологія, вакцини такого типу давно і з успіхом використовуються проти інших захворювань. У цьому випадку не повинно бути таких побоювань щодо непередбачуваних та відокремлених ефектів, як для вакцин абсолютно нових типів", — розповідала Безмін.

Втім вона зазначила, що у складі цієї вакцини є алюміній, який дискредитований в очах громадськості, через що, за її словами, багато хто може відмовитися вакцинуватися цим препаратом.

Голова наглядової ради "Лекхіма" Валерій Печаєв і дистриб'ютор Sinovac в Україні розповідав, що вони вирішили розпочати співпрацю з цією компанією через те, що вона виробляє саме інактивовані вакцини, які хоч і "не шалено ефективні, але надійні".

Гендиректор ДП "Медзакупки" Арсен Жумаділов стверджував, що серед переваг вакцин, що містять інактивований вірус — високий рівень безпеки, прості умови транспортування та зберігання. "Для України цей аргумент має особливе значення".

Справді, у вакцини Coronavac є вигідна відмінність від конкурентів — її можна зберігати при температурі від +2 до +8 градусів, тобто вона не повинна псуватися у звичайному холодильнику, що спрощує її зберігання.

На поточний момент дослідники повідомляють, що серйозних побічних ефектів у тих, хто отримав щеплення Coronavac, не спостерігається. Зазвичай у вакцинованих цим препаратом фіксують біль в місці уколу або легкі симптоми.

Скільки коштує вакцина Coronavac?

Компанія "Лекхім" повинна закупити вакцину Coronavac за ціною 17,85 доларів за дозу або 500 грн. Таким чином з держбюджету України на закупівлю 1,9 млн доз, про які говорив Зеленський в грудні, витратить приблизно 34 млн доларів або близько 950 млн грн.

Примітно, що в Наглядовій раді НАБУ заявили, що до того, як МОЗ передав закупівлю "Лекхіму", профільне держпідприємство "Медичні закупівлі" нібито вело переговори щодо придбання цієї ж вакцини ціною 3 долари за дозу.

У НАБУ навіть почали розслідування щодо можливих зловживань службовим становищем при закупівлі вакцин від коронавірусу Міністерством охорони здоров'я і його головою Степановим. Попередня правова кваліфікація справи — ч. 2, ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки").

Сам же Степанов назвав це розслідування НАБУ "інструментом інформаційної війни" проти нього. Він заявив, що інформаційні атаки на МОЗ влаштовують нібито для того, щоб підштовхнути Україну до закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Варто зазначити, що для самого Китаю внутрішня ціна дози цього препарату становить приблизно 29,75 доларів США, тоді як для Індонезії — 13,57 доларів.

Втім, для українців вакцинація від коронавірусу у порядку живої черги є абсолютно безкоштовною.

Однак лікар-терапевтолог Наталі Безмен в колонці на Фокусі міркувала, що в Україні навіть за умови безкоштовності вакцини можуть виявитися незапотребуваними.

"У всьому світі, за останніми опитуваннями, вакцинуватися від коронавірусу збирається тільки 50% населення. Припускаю, що в країні, де вже провалили кілька прищепних кампаній, де рекордно низька кількість людей щорічно вакцинується проти грипу, де уряд повністю провалив інформаційну кампанію про коронавірус, ми ризикуємо отримати 5-10% охочих зробити щеплення", — написала Безмен.

А що з індійською вакциною CoviShield?

23 лютого в Україні прибуло 500 тис доз препарату CoviShield, виробленого Serum Institute в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca. Спочатку його розробили у Великобританії. Covishield створена з ослабленої версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Його змінили, щоб більше був схожим на коронавірус, хоча і не міг викликати хворобу.

З 24 лютого в Україні почалася вакцинація препаратом CoviShield. І вже незабаром почали надходити скарги від тих, хто отримали щеплення CoviShield.

1 березня директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко розповіла, що з 60 вакцинованих медпрацівників у 22 наступного дня фіксували реакцію у вигляді підвищення температури від 37,2 до 38,5 градусів та погіршення загального стану.

Телеканал Р1 розповів, що від вакцинації препаратом CoviShield нібито відмовився весь медперсонал лікарні в місті Зміїв Харківської області.

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Максим Степанов заявив, що багато медиків відмовляються від вакцинації проти коронавірусу оскільки вже перехворіли COVID-19. Згідно з рекомендаціями МОЗ, людина за бажання може вакцинуватися відразу після хвороби, але за світовою практикою — бажано через 6 місяців після перенесеної хвороби.

Пізніше міністр охорони здоров'я в ефірі телеканалу ICTV сказав, що серед українців в останні місяці поширюють безліч фейків щодо якості вакцини CoviShield, додавши, що, на його думку, в країні нібито з'явилися "COVID-колаборанти", головна мета яких — зірвати процес вакцинації серед населення .

1 березня Степанов сам публічно вакцинувалася препаратом CoviShield. Він заявив, що своїм прикладом нібито доводить безпеку цієї вакцини.

2 березня щеплення від коронавірусу зробили і президенту України Володимиру Зеленському.

На поточний момент Україна не збирається відмовлятися від вакцинації препаратом CoviShield, тобто після прибуття в країну вакцин від інших виробників, зокрема і від Sinovac, в Україні вакцинуватимуть не однією вакциною, а кількома.

На сьогодні відомо те, що в Україні планують також використовувати вакцини Pfizer/BioNTech і Novavax. Так, завдяки ініціативі COVAX наша країна може отримати близько 8 млн доз вакцин, з яких певна частина має бути саме від Pfizer.

Зазначимо, з 1 березня в Україні розпочався запис на вакцинацію від коронавірусу. Записатися в чергу на отримання щеплення можна через портал або додаток "Дія". За першу добу бажання отримати вакцину від COVID-19 виявили понад 44 тис осіб.

Уряд також опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації населення від коронавірусу.