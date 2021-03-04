У МОЗ розповіли, чому заборонили розголошувати інформацію про закупівлю вакцин від COVID

Заступниця міністра заявила, що за розголошення інформації про виробників, постачальників або ціни на вакцини передбачені штрафи або розірвання контрактів.

Міністерство охорони здоров'я України заборонило розголошувати будь-які відомості про виробників, постачальників і ціни на вакцини від COVID-19 через умови договору з компанією-посередником Crown Agents. Про це на ранковому брифінгу 4 березня заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Наказ МОЗ від 19 лютого, яким розподілили кількість вакцин за регіонами, містить вимогу до керівників регіональних підрозділів із питань охорони здоров'я "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти COVID-19". Така вимога обумовлена контрактом, який підписав МОЗ і Crown Agents", — сказала Шаталова.

Заступниця міністра охорони здоров'я зазначила, що жорсткі вимоги щодо конфіденційності інформації про вакцини ініційовані не міністерством, а виробниками вакцин. За її словами, за порушення цих вимог передбачені "великі штрафи" або навіть розрив контрактів.

Шаталова підкреслила, що подібні угоди підписують й інші країни.

Зазначимо, у середині січня 2021 року нардеп Олександр Качура повідомив, що Crown Agents, організація-посередник закупівлі вакцини в Україну, отримає за свої послуги нібито 5% комісії.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася з 24 лютого. За інформацією ЗМІ, на закупівлю вакцини CoviShield із бюджету нібито було витрачено 1592,2 млн грн.

Раніше уряд України опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації громадян від коронавірусу.

3 березня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна наближається до третьої хвилі коронавірусу, однак, за його словами, медична система нашої країни до неї готова. За його словами, збити "висоту" третьої хвилі пандемії можна завдяки вакцинації.

Також Степанов заявляв, що в Україну до 6 березня нібито прибуде перша партія китайської вакцини Coronavac від виробника Sinovac.

Фокус розбирався що про неї відомо в окремому матеріалі.