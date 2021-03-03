Год COVID в Украине: в Минздраве заявили, что готовы к надвигающейся третьей волне

Министр здравоохранения Украины считает, что сбить "высоту" третьей волны можно благодаря вакцинации.

Глава Минздрава Максим Степанов во время утреннего брифинга 3 марта заявил, что Украина, как и весь мир, уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Впрочем, по словам министра, медицинская система нашей страны якобы готова к ней.

"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сладить мы с вами. Ответ прост — вакцинация", — заявил Степанов.

Также министр напомнил, что ровно год назад в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

"3 марта — рубикон, от которого начался отсчет борьбы наших медиков с мировой пандемией коронавируса", — сказал Степанов.

Отметим, в Украине уже началась вакцинация препаратом CoviShield индийского производства. С 1 марта появилась возможность записаться на получение прививки. Узнать сколько вам придется ждать в очереди можно через специальный онлайн-калькулятор.

Также Степанов заявлял, что в Украину до 6 марта якобы прибудет первая партия китайской вакцины Coronavac от производителя Sinovac.

Фокус разбирался что о ней известно в отдельном материале.