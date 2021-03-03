Рік COVID в Україні: у МОЗ заявили, що готові до третьої хвилі, яка насувається

Міністр охорони здоров'я України вважає, що збити "висоту" третьої хвилі можна завдяки вакцинації.

Глава МОЗ Максим Степанов під час ранкового брифінгу 3 березня заявив, що Україна, як і весь світ, вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Утім, за словами міністра, медична система нашої країни нібито готова до неї.

"Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо подолати ми з вами. Відповідь проста — вакцинація", — заявив Степанов.

Також міністр нагадав, що рівно рік тому в Україні зафіксували перший випадок зараження на коронавірус.

"3 березня — рубікон, від якого почався відлік боротьби наших медиків зі світовою пандемією коронавірусу", — сказав Степанов.

Зазначимо, в Україні вже почалася вакцинація препаратом CoviShield індійського виробництва. З 1 березня зʼявилася можливість записатися на отримання щеплення. Дізнатися скільки вам доведеться чекати в черзі можна через спеціальний онлайн-калькулятор.

Також Степанов заявляв, що в Україні до 6 березня нібито прибуде перша партія китайської вакцини Coronavac від виробника Sinovac.

Фокус розбирався що про неї відомо в окремому матеріалі.