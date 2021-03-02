Украинец запустил калькулятор, который сообщает, сколько вам придется ждать вакцину от COVID-19

Если в стране будут делать по 11 300 уколов вакцины в сутки, то значительной части населения прививок придется ждать очень долго.

Фрилансер из Украины Валентин Туков и аспирант факультета математики Польской академии наук Мацей Ковальски (Maciej Kowalski) разработали онлайн-калькулятор, в котором можно подсчитать когда будет Ваша очередь получать прививку от коронавируса.

В калькуляторе предлагается ввести ряд ваших личных параметров: возраст, место работы, наличие беременности и наличие/отсутствие хронической болезни, из-за которой Вы попадаете в "группу повышенного риска".

Также в калькуляторе необходимо установить текущие параметры процесса вакцинации, такие как скорость, с которой делают прививки, и количество желающих их получить.

Журналист Фокуса задал в калькулятор свои параметры и актуальную информацию о процессе (в недавнем опросе "Рейтинга" 43% украинцев заявили о желании получить прививку от COVID, а глава Минздрава сказал, что украинская система здравоохранения позволяет делать 11 300 вакцин ежедневно), после чего приложение выдало ему следующие результаты подсчетов:

[ + – ] При нынешних темпах вакцинации ждать прививки от коронавируса придется долго

Онлайн-калькулятор очереди на получение прививки от коронавируса доступен по этой ссылке.

Отметим, первая партия из 500 тысяч доз вакцины CovidShield прибыла в Украину 23 февраля. А с 1 марта началась запись на получение прививки. Стать в очередь можно в разделе "Услуги" мобильного приложения "Дія". Для этого необходимо указать место работы и населенный пункт, где есть возможность пройти вакцинацию.

2 марта прививку от коронавируса получил президент Украины Владимир Зеленский.