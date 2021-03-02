Українець запустив калькулятор, який повідомляє, скільки вам доведеться чекати вакцину від COVID

Якщо в Україні робитимуть по 11 300 уколів вакцини на добу, то значній частині населення отримання щеплень від коронавірусу доведеться чекати довго.

Фрілансер з України Валентин Туків і аспірант факультету математики Польської академії наук Мацей Ковальські (Maciej Kowalski) розробили онлайн-калькулятор, в якому можна підрахувати коли буде Ваша черга отримувати щеплення від коронавірусу.

У калькуляторі пропонується ввести ряд ваших особистих параметрів: вік, місце роботи, наявність вагітності і наявність/відсутність хронічної хвороби, через яку Ви потрапляєте в "групу підвищеного ризику".

Також у калькуляторі необхідно встановити поточні параметри процесу вакцинації, такі як швидкість, з якою роблять щеплення, і кількість охочих їх отримати.

Журналіст Фокуса поставив у калькулятор свої параметри і актуальну інформацію про процес (у недавньому опитуванні "Рейтингу" 43% українців заявили про бажання отримати щеплення від COVID, а голова МОЗ сказав, що українська система охорони здоров'я дозволяє робити 11 300 вакцин щодня), після чого додаток видав йому такі результати підрахунків:

[ + – ] При нинішніх темпах вакцинації чекати щеплення від коронавірусу доведеться довго

Онлайн-калькулятор черги на отримання щеплення від коронавірусу доступний за цим посиланням.

Зазначимо, перша партія з 500 тисяч доз вакцини CovidShield прибула в Україну 23 лютого. А з 1 березня розпочався запис на отримання щеплення. Стати в чергу можна у розділі "Послуги" мобільного додатка "Дія". Для цього необхідно вказати місце роботи і населений пункт, де є можливість пройти вакцинацію.

2 березня щеплення від коронавірусу отримав президент України Володимир Зеленський.