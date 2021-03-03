До конца 2021 года планируем вакцинировать 80% украинцев, – Ляшко

Главный санврач поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с пандемией.

До конца 2021 года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 80% населения.

Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

В частности, Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с пандемией коронавируса.

"Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", – сообщил он.

В свою очередь, представитель ВОЗ заявил, что организация совместно с украинскими чиновниками оказывает поддержку в поставках вакцин и проведении прививок от COVID-19.

"Команда ВОЗ вместе совместно сотрудничаем с нашими друзьями и солидарность в этом сотрудничестве является ключевым элементом успеха в этом сотрудничестве", – добавил он.

Ранее Виктор Ляшко сам вакцинировался, ему сделали укол в больнице в больнице Кагарлыка Киевской области. Процедуру транслировал телеканал "Украина 24". Замглавы Минздрава отметил, что обратился в департамент здравоохранения Киевской области с просьбой сообщить, если останутся дозы вакцины, которые после изменений в национальный план могут вводить публичным лицам.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов своим указом дополнил список лиц, которые имеют право на первоочередную вакцинацию, общественными лидерами, культурными, религиозными и спортивными деятелями.

Недавно Министерство здравоохранения запретило разглашать информацию о производителях и поставщиках вакцины против COVID-19, закупленной из государственного бюджета.