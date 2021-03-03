Минздрав запретил раскрывать данные о производителях и поставщиках вакцин против COVID

Правительство решило скрывать происхождение и стоимость вакцин, которые уже начали вводить украинцам.

Министерство здравоохранения запретило разглашать информацию о производителях и поставщиках вакцины против COVID-19, закупленной из государственного бюджета. Такой приказ за подписью первого заместителя министра Ирины Садовьяк появился на официальном сайте.

Документ регламентирует распространение вакцин, которые закупаются в рамках бюджетной программы, закупку всех необходимых товаров и оплату услуг. Так руководителю госпредприятия "Укрмедпостач", которое занимается медицинскими поставками, приказали обеспечить следующее:

"Неразглашение конфиденциальной информации (любой информации относительно производителей и/или поставщиков, цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и т.д.), которая стала известна в процессе выполнения данного приказа".

Точно такой же приказ Ирина Садовьяк дала руководителям департаментов здравоохранения областных администраций в регионах, которые уже получили вакцины против COVID-19.

Документ подписан еще 19 февраля, однако лишь сейчас на него обратил внимание глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский. Он отметил на своей странице в "Фейсбук", что украинцы имеют законное право знать о деятельности структур, которые используют деньги из бюджета.

"Похоже, что господин Степанов живет меркам XIX века и не осознает, что в 2021 году в Украине уже 10 лет действует Закон о доступе к публичной информации, который четко регламентирует: "не может быть ограничен доступ к информации о получателях бюджетных средств", — заявил эксперт.

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В бюджете Украины на 2021 год заложили 2,6 миллиарда гривен на вакцинацию населения. По данным Глеба Каневского, 1,6 миллиарда уже заплатили за вакцину Covishield, которую производят в Индии и уже поставляют украинцам, хотя договора нет в открытом доступе. Еще 964,3 миллиона выделили на китайскую вакцину CoronaVac (по 504 гривны за дозу) — ее в Украину обещают доставить позже.

Ранее стало известно, что 1 марта стартовала запись на вакцинацию. По данным министра здравоохранения Максима Степанова, за первый день через портал "Дія" записались 38531 человек, через контакт-центр Минздрава — 671 человек, через портал "Вакцинация от COVID-19" — 5280 человек. За сутки прививки получили 4905 человек.