МОЗ заборонило розкривати дані про виробників і постачальників вакцин проти COVID

Уряд вирішив приховувати походження та вартість вакцин, які вже почали вводити українцям.

Міністерство охорони здоров'я заборонило розголошувати інформацію про виробників і постачальників вакцини проти COVID-19, закупленої з державного бюджету. Такий наказ за підписом першого заступника міністра Ірини Садов'як з'явився на офіційному сайті.

Документ регламентує поширення вакцин, які закуповуються в рамках бюджетної програми, закупівлю всіх необхідних товарів та оплату послуг. Так керівнику держпідприємства "Укрмедпостач", яке займається медичними поставками, наказали забезпечити:

"Нерозголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 і т.д.), яка стала відома в процесі виконання цього наказу".

Точно такий же наказ Ірина Садов'як дала керівникам департаментів охорони здоров'я обласних адміністрацій в регіонах, які вже отримали вакцини проти COVID-19.

Документ підписаний ще 19 лютого, однак лише зараз на нього звернув увагу глава експертної організації StateWatch Гліб Каневський. Він зазначив на своїй сторінці у "Фейсбук", що українці мають законне право знати про діяльність структур, які використовують гроші з бюджету.

"Схоже, що пан Степанов живе за мірками XIX століття і не усвідомлює, що в 2021 році в Україні вже 10 років діє Закон про доступ до публічної інформації, який чітко регламентує: "не може бути обмежений доступ до інформації про одержувачів бюджетних коштів", — заявив експерт.

[ + – ] Допис Гліба Канівського у Фейсбук Фото: Скрін поста в Фейсбук користувача Гліб Канівський

У бюджеті України на 2021 рік заклали 2,6 мільярдів гривень на вакцинацію населення. За даними Гліба Канівського, 1,6 мільярдів вже заплатили за вакцину Covishield, яку виробляють в Індії та вже поставляють українцям, хоча договору немає у відкритому доступі. Ще 964,3 мільйони виділили на китайську вакцину CoronaVac (по 504 гривні за дозу) — її в Україну обіцяють доставити пізніше.

Раніше стало відомо, що 1 березня почався запис на вакцинацію. За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за перший день через портал "Дія" записалися 38 531 осіб, через контакт-центр МОЗ — 671 особа, через портал "Вакцинація від COVID-19" — 5 280 осіб. За добу щеплення отримали 4 905 осіб.