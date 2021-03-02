За сутки на вакцинацию записались более 44 тысяч человек, - Степанов

Большинство записались на вакцинацию через портал "Дія".

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за 1 марта на вакцинацию записались более 44 тысячи человек. Об этом он сообщил на брифинге.

"За неполный день в очередь на вакцинацию через портал записалось 5280 человек, через контакт-центр Минздрава 671 человек, через портал "Дія" 38531 человек. Эти цифры красноречиво подтверждают готовность украинцев к вакцинации и их доверие к системе здравоохранения и планам Минздрава по преодолению COVID-19", — говорит министр.

По его словам, первую дозу вакцины получили уже 4905 человек.

Глава Минздрава напомнил, что записаться на вакцинацию можно через контакт-центр по телефону 0800 60 2019, на портале госуслуг "Дія" и на портале "Вакцинация от COVID-19".

Отметим, вакцинация от коронавируса в Украине началась с 24 февраля. Некоторые из получивших прививку препарата CoviShield уже пожаловались на то, что у них ухудшилось состояние здоровья.

1 марта Степанов сам публично вакцинировался вакциной CoviShield.

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". Правительство также опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации населения от коронавируса.