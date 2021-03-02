За добу на вакцинацію записалися понад 44 тисяч осіб, — Степанов

Більшість записалася на вакцинацію через портал "Дія".

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що за 1 березня на вакцинацію записалися понад 44 тисячі осіб. Про це він повідомив на брифінгу.

"За неповний день у чергу на вакцинацію через портал записалося 5280 чоловік, через контакт-центр МОЗ 671 чоловік, через портал "Дія" 38531 людина. Ці цифри красномовно підтверджують готовність українців до вакцинації і їхню довіру до системи охорони здоров'я і планів МОЗ щодо подолання COVID-19", — говорить міністр.

За його словами, першу дозу вакцини отримали вже 4905 чоловік.

Голова МОЗ нагадав, що записатися на вакцинацію можна через контакт-центр за телефоном 0800 60 2019, на порталі держпослуг "Дія" та на порталі "Вакцинація від COVID-19".

Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу в Україні почалася з 24 лютого. Деякі люди, отримавши щеплення препарату CoviShield, уже поскаржилися на те, що в них погіршився стан здоров'я.

1 березня Степанов сам публічно вакцинувався вакциною CoviShield.

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". Уряд також опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації населення від коронавірусу.