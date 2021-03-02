Минздрав расширил список украинцев, которые первыми получат вакцину — Степанов

Остатки вакцины из флаконов будут колоть спортсменам, общественным лидерам и другим известным деятелям.

Министерство здравоохранения расширил список лиц, которые смогут одними из первых вакцинироваться от коронавируса в Украине. Министр Максим Степанов 2 марта рассказал о новом решении во время брифинга, который транслировали в социальной сети Facebook.

Глава Минздрава подписал приказ о внесении изменений в дорожную карту по распространению вакцины против COVID-19, которая предусмотрена национальным проектом. Теперь прививки из первых партий смогут получить не только медики, военнослужащие и нацгвардейцы, но и другие жители Украины.

"Позволил использовать возможные неиспользованные остатки вакцины для прививки лидерами общественных мнений, деятелей культуры, спорта, лидеров религиозной общины и так далее", — заявил Максим Степанов.

Министр объяснил, что препараты поставляются в Украину в больших флаконах по 10 доз, а после открытия их необходимо использовать в течение шести часов. Для рационального использования прививок Максим Степанов распорядился делать уколы представителям вышеупомянутых категорий, чтобы не пропадали запасы, оставшиеся после вакцинации медиков и военных.

"Не всегда в больницах на первом этапе есть количество наших медицинских работников, которые вакцинируются кратно 10 — это может быть 55 людей. Понятно, что остаются дозы вакцины, которые могут быть использованы для других граждан Украины, и таким образом они получат соответствующую защиту", — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее Максим Степанов публично вакцинировался индийской вакциной Covishield, Минздрав вел трансляцию процедуры на официальной странице в "Фейсбук". Министр заявил, что пытается доказать безопасность прививки своим личным примером. По словам чиновника, сейчас он чувствует себя еще лучше, чем до вакцинации.

Писали также о выступлении Максима Степанова в эфире телеканала ICTV, где он заявил, что среди украинцев распространяют множество фейков о качестве вакцины CoviShield. По мнению руководителя Минздрава, в стране якобы появились "COVID-коллаборанты", главная цель которых — сорвать процесс вакцинации среди населения.