МОЗ розширило список українців, які першими отримають вакцину — Степанов

Залишки вакцини з флаконів будуть колоти спортсменам, громадським лідерам та іншим відомим діячам.

Міністерство охорони здоров'я розширило список осіб, які зможуть одними з перших вакцинуватися від коронавірусу в Україні. Міністр Максим Степанов 2 березня розповів про нове рішення під час брифінгу, який транслювали в соціальній мережі Facebook.

Голова МОЗ підписав наказ про внесення змін у дорожню карту щодо поширення вакцини від COVID-19, яка передбачена національним проектом. Тепер щеплення з перших партій зможуть отримати не тільки медики, військовослужбовці та нацгвардійці, а й інші жителі України.

"Дозволили використовувати можливі невикористані залишки вакцини для щеплення лідерів громадських думок, діячів культури, спорту, лідерів релігійної громади тощо", — заявив Максим Степанов.

Міністр пояснив, що препарати постачаються в Україну у великих флаконах по 10 доз, а після відкриття їх необхідно використовувати протягом шести годин. Для раціонального використання щеплень Максим Степанов розпорядився робити уколи представникам вищезазначених категорій, щоб не пропадали запаси, що залишилися після вакцинації медиків і військових.

"Не завжди в лікарнях на першому етапі є кількість наших медичних працівників, які вакцинуються кратно 10 — це може бути 55 людей. Зрозуміло, що залишаються дози вакцини, які можуть бути використані для інших громадян України, і таким чином вони отримають відповідний захист", — підкреслив голова МОЗ.

Раніше Максим Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною Covishield, МОЗ вело трансляцію процедури на офіційній сторінці у "Фейсбук". Міністр заявив, що намагається довести безпеку щеплення своїм особистим прикладом. За словами чиновника, наразі він почуває себе ще краще, ніж до вакцинації.

Писали також про виступ Максима Степанова в ефірі телеканалу ICTV, де він заявив, що серед українців поширюють безліч фейків про якість вакцини CoviShield. На думку керівника МОЗ, у країні нібито з'явилися "COVID-колаборанти", головна мета яких — зірвати процес вакцинації серед населення.