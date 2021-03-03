До кінця 2021 роки плануємо вакцинувати 80% українців, — Ляшко

Головний санлікар подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі з пандемією.

До кінця 2021 року в Україні планують вакцинувати від коронавірусу 80% населення.

Про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко на брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт і президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Зокрема, Ляшко подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Підтримка, яка у нас є, вона надихає і до кінця цього року принаймні 80% нашого населення ми охопимо щепленням", — повідомив він.

Зі свого боку, представник ВООЗ заявив, що організація спільно з українськими чиновниками надає підтримку в поставках вакцин і проведення щеплень від COVID-19.

"Команда ВООЗ разом спільно співпрацюємо з нашими друзями і солідарність у цій співпраці є ключовим елементом успіху в цій співпраці", — додав він.

Раніше Віктор Ляшко сам вакцинувалася, йому зробили укол в лікарні Кагарлика Київської області. Процедуру транслював телеканал "Україна 24". Заступник голови МОЗ зазначив, що звернувся до департаменту охорони здоров'я Київської області з проханням повідомити, якщо залишаться дози вакцини, які після змін в національний план можуть вводити публічним особам.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов своїм указом доповнив список осіб, які мають право на першочергову вакцинацію, громадськими лідерами, культурними, релігійними та спортивними діячами.

Нещодавно Міністерство охорони здоров'я заборонило розголошувати інформацію про виробників і постачальників вакцини проти COVID-19, закупленої з державного бюджету.