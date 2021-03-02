Замглавы Минздрава Ляшко вакцинировался от коронавируса

Виктор Ляшко назвал вакцину "безопасной и эффективной" и призвал всех вакцинироваться.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко получил прививку от коронавируса. Прививку он сделал в больнице Кагарлыка Киевской области в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, из-за внесения изменений в нацплан вакцинации врачи могут использовать "лишние" вакцины для инъекций публичным людям.

"Я обратился в департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации, потому что я житель Броваров. Так как я – лицо публичное, и обещал публично вакцинироваться, я попросил их сообщить если в медучреждениях будут оставаться дозы вакцины. На сколько мне известно, в этом учреждении оставалось две дозы", – сообщил он.

На вопрос, как он себя чувствует после укола, чиновник отметил: "Нормально".

"Обычная внутримышечная инъекция. Я говорил, что буду вакцинироваться той же вакциной, которой вакцинируются наши медики… Мы на собственном примере показываем, что не привезли для себя что-то другое… Вакцина безопасная и эффективная. Должны все приходить и вакцинироваться", – сообщил Ляшко.

Напомним, министерство здравоохранения расширило список лиц, которые смогут одними из первых вакцинироваться от коронавируса в Украине.

Теперь прививки из первых партий смогут получить не только медики, военнослужащие и нацгвардейцы, но и другие жители Украины. "Позволил использовать возможные неиспользованные остатки вакцины для прививки лидерами общественных мнений, деятелей культуры, спорта, лидеров религиозной общины и так далее", — заявил Максим Степанов.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса.

Ранее в интервью Фокусу Зеленский сказал, что будет вакцинироваться за свой счет.

"Я ничего бесплатно как президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения, — бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будут вакцинироваться за свой счет. Это нормально", — сказал Зеленский.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов также публично вакцинировался индийской вакциной Covishield, Минздрав вел трансляцию процедуры на официальной странице в Facebook. Министр заявил, что пытается доказать безопасность прививки своим личным примером. По словам чиновника, сейчас он чувствует себя еще лучше, чем до вакцинации.