Заступник голови МОЗ Ляшко вакцинувався від коронавірусу

Віктор Ляшко назвав вакцину "безпечною та ефективною" і закликав усіх вакцинуватися.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко отримав щеплення від коронавірусу. Щеплення він зробив у лікарні Кагарлика Київської області в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, через внесення змін до Нацплану вакцинації лікарі можуть використовувати "зайві" вакцини для ін'єкцій публічним людям.

"Я звернувся до департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, тому що я житель Броварів. Оскільки я — особа публічна, й обіцяв публічно вакцинуватися, я попросив їх повідомити якщо в медичних закладах залишатимуться дози вакцини. Наскільки мені відомо, у цій установі залишалося дві дози", — повідомив він.

На питання, як він почувається після уколу, чиновник зазначив: "Нормально".

"Звичайна внутрішньом'язова ін'єкція. Я говорив, що вакцинуватимуся тієї ж вакциною, якою вакцинуються наші медики... Ми на власному прикладі показуємо, що не привезли для себе щось інше... Вакцина безпечна й ефективна. Повинні всі приходити і вакцинуватися", — повідомив Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило список осіб, які зможуть одними з перших вакцинуватися від коронавірусу в Україні.

Тепер щеплення з перших партій зможуть отримати не тільки медики, військовослужбовці та нацгвардійці, а й інші жителі України. "Дозволив використовувати можливі невикористані залишки вакцини для щеплення лідерів громадських думок, діячів культури, спорту, лідерів релігійної громади і так далі", — заявив Максим Степанов.

2 березня президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу.

Раніше в інтерв'ю Фокусу Зеленський сказав, що вакцинуватиметься за свій рахунок.

"Я нічого безкоштовно як президент не беру. Коли ми говоримо з компаніями, які поставлятимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення, — бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, вакцинуватимуться за свій рахунок. Це нормально", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов також публічно вакцинувався індійською вакциною Covishield, МОЗ вело трансляцію процедури на офіційній сторінці у Facebook. Міністр заявив, що намагається довести безпеку щеплення своїм особистим прикладом. За словами чиновника, зараз він почувається ще краще, ніж до вакцинації.