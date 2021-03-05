Ляшко назвал противопоказания для вакцинации CoviShield

При температуре тела 37–37,5º прививку делать можно.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга сообщил о противопоказаниях к проведению вакцинации от коронавируса, о которых говорится в инструкции по применению препарата CoviShield. Эту инструкцию составил производитель вакцины.

Первым противопоказанием названа имеющаяся повышенная чувствительность к одному из действующих веществ вакцины – все они перечислены в инструкции.

Далее указаны заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры. При этом субфебрильная температура (37–37,5º) и простуда не являются противопоказаниями. При их наличии прививку можно, но после консультации с врачом.

Также после консультации с врачом можно делать прививку при ослабленном иммунитете, а также при диагнозе тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) или нарушении свертываемости крови.

Ляшко подчеркнул, что в случае выявления противопоказаний вакцинация проводиться не будет.

Он также сообщил, что вакцины поставляются в упаковках по 10 доз, после вскрытия которых срок хранения препарата довольно короткий. После него вакцина подлежит утилизации.

Чтобы дозы не пропадали, разрешено прививать людей не из приоритетного списка в таких случаях:

был зафиксирован отказ от вакцинации тех людей, которым должны были сделать прививку и ради которых был открыта десятидозовая упаковка;

когда количество людей, которые вакцинируются в день мобильной бригадой, не кратно десяти;

когда человек пришел на вакцинацию, но у него были выявлены противопоказания для вакцинации.

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Их разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

На вакцинацию от COVID-19 записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн. Об этом заявил 5 марта министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

За все время сделали в Украине сделано 12481 прививок, за последние сутки вакцинировали 2913 человек.