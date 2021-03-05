Ляшко назвав протипоказання для вакцинації CoviShield

При температурі тіла 37-37,5º щеплення робити можна.

Головний санлікар України Віктор Ляшко в ході брифінгу повідомив про протипоказання до проведення вакцинації від коронавірусу, про які йдеться в інструкції із застосування препарату CoviShield. Цю інструкцію склав виробник вакцини.

Першим протипоказанням названа наявна підвищена чутливість до однієї з речовин вакцини — усі вони перераховані в інструкції.

Далі вказані захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури. При цьому субфебрильна температура (37-37,5º) і застуда не є протипоказаннями. За їхньої наявності вакцинуватися можна, але після консультації з лікарем.

Також після консультації з лікарем можна робити щеплення при ослабленому імунітеті, а також при діагнозі тромбоцитопенія (зменшення кількості тромбоцитів, яке супроводжується підвищеною кровоточивістю) або порушенні згортання крові.

Ляшко підкреслив, що в разі виявлення протипоказань вакцинація проводитися не буде.

Він також повідомив, що вакцини поставляються в упаковках по 10 доз, після розкриття яких термін зберігання препарату досить короткий. Після нього вакцина підлягає утилізації.

Щоб дози пропадали, дозволено прищеплювати людей не з пріоритетного списку в таких випадках:

було зафіксовано відмову від вакцинації тих людей, яким повинні були зробити щеплення і заради яких була відкрита десятидозова упаковка;

коли кількість людей, які вакцинуються в день мобільною бригадою, не кратна десяти;

коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипоказання для вакцинації.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоровʼя затвердило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу. Їх розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли на COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.

На вакцинацію від COVID-19 записалися вже понад 127 тисяч українців. Запис можна здійснити онлайн. Про це заявив 5 березня міністр охорони здоровʼя Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За весь час в Україні зроблено 12481 щеплення, за останню добу вакцинували 2913 чоловік.