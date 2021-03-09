Степанов пояснив "антивакцинною істерією" низькі темпи вакцинації

Міністр радить не слухати поради людей, які вважають себе "експертами" в цьому питанні.

Глава МОЗ України Максим Степанов під час брифінгу у вівторок, 9 березня, висловив невдоволення низькими темпами вакцинації в країні.

За даними міністра, станом на ранок, 9 березня в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 118 осіб.

"Мене не влаштовують ці цифри, я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації. На кінець поточного тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, ми вийшли на трохи більше ніж три тисячі", — сказав він.

Причинами цього міністр охорони здоровʼя бачить "антивакцинну істерію".

"Одним із замовників антивакцинної істерії є люди, які правдами і неправдами хочуть, щоб Україна не використала вакцини, виготовлені в передових країнах — Covishield, Pfizer, AstraZeneka. Політичні діячі, експерти, які вважають за потрібне коментувати, яка вакцина хороша, яка — погана. Якщо ви чуєте такі заяви, задумайтеся, наприклад, якби вам потрібна була операція, чи погодилися б ви, щоб таку операцію робили політичні діячі та експерти. Чому ж ви слухаєте тоді їхні поради?" — поставив риторичні питання Максим Степанов.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко розповів про протипоказання для вакцинації CoviShield, серед яких немає застуди або ослабленого імунітету.

Зі свого боку, Міністерство охорони здоровʼя затвердило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу. Їх розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.

Також Міністерство охорони здоровʼя пояснило, як працює вакцина проти COVID-19 і чому вона не дозволить заразитися вірусом. Як стверджує МОЗ, заразитися COVID-19 від вакцин неможливо, тому що жоден із наявних препаратів не містить живих вірусів, які здатні привести до захворювання.