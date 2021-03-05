До кінця року всі українці старше 18 років отримають вакцину, — Степанов

Голова МОЗ запевнив, що українці будуть вакцинуватися тільки вакцинами з доведеною ефективністю.

До кінця 2021 року закінчиться вакцинація всіх без винятку громадян України віком від 18 років.

Такий прогноз оприлюднив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час години запитань до уряду в парламенті, пише УНІАН.

Відповідаючи на запитання про кінцевий термін вакцинації українців, Степанов нагадав, що передбачено 5 етапів вакцинації.

"До кінця 2021 роки ми закінчимо вакцинацію всіх без винятку громадян України віком від 18 років. Тому що дітей ми не вакцинуємо", — сказав він.

Голова МОЗ запевнив, що українці будуть вакцинуватися тільки безпечними вакцинами, з доведеною ефективністю.

Він також зазначив, що другий рік пандемії може стати важчим, ніж попередній. Це пов'язано з мутаціями вірусу, а також змінами в клінічному перебігу хвороби.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця 2021 року в Україні планують вакцинувати від коронавірусу 80% населення.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов своїм указом доповнив список осіб, які мають право на першочергову вакцинацію, громадськими лідерами, культурними, релігійними і спортивними діячами.

Нещодавно Міністерство охорони здоров'я заборонило розголошувати інформацію про виробників і постачальників вакцини проти COVID-19, закупленої з державного бюджету.